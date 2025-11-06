गोलियों की तड़तड़ाहट... अमृतसर में देर रात दो पक्षों के बीच झड़प, फायरिंग में तीन लोग घायल

जागरण संवाददाता, अमृतसर। मोहकमपुरा के कृष्णा नगर में आज दो पक्षों के बीच गोलीबारी की एक घटना सामने आई है। इस घटना में तीन लोग घायल हो गए है। इनकी पहचान सागर, विशू और मनप्रीत के रूप में हुई है। डीएसपी गगनदीप सिंह ने बताया कि बुधवार रात लगभग 1 बजे दोनों पक्ष किसी समारोह से लौट रहे थे।

रास्ते में आपसी कहासुनी को लेकर उनके बीच बहस शुरू हो गई। मामूली विवाद जल्द ही गंभीर झगड़े में बदल गया। झगड़े के दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गोलियां चला दीं, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। झगड़े में चलीं गोलियां, पुलिस ने किया मामला दर्ज कर लिया है