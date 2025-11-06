Language
    गोलियों की तड़तड़ाहट... अमृतसर में देर रात दो पक्षों के बीच झड़प, फायरिंग में तीन लोग घायल

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:59 PM (IST)

    अमृतसर के मोहकमपुरा इलाके में दो गुटों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। मामूली कहासुनी के बाद शुरू हुए विवाद ने गंभीर रूप ले लिया, जिसके चलते दोनों गुटों ने एक-दूसरे पर गोलियां चलाईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। मोहकमपुरा के कृष्णा नगर में आज दो पक्षों के बीच गोलीबारी की एक घटना सामने आई है। इस घटना में तीन लोग घायल हो गए है। इनकी पहचान सागर, विशू और मनप्रीत के रूप में हुई है। डीएसपी गगनदीप सिंह ने बताया कि बुधवार रात लगभग 1 बजे दोनों पक्ष किसी समारोह से लौट रहे थे।

    रास्ते में आपसी कहासुनी को लेकर उनके बीच बहस शुरू हो गई। मामूली विवाद जल्द ही गंभीर झगड़े में बदल गया। झगड़े के दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गोलियां चला दीं, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। झगड़े में चलीं गोलियां, पुलिस ने किया मामला दर्ज कर लिया है

    सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके का मुआयना कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए हैं ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके।