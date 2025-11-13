अमृतसर में जग्गू गैंग का गोली कांड, विदेशी हैंडलर के इशारे पर प्रोविजन स्टोर पर फायरिंग; विदेशी पिस्तौल समेत 2 शूटर धराए

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने जंडियाला गुरु में हुए प्रोविजनल स्टोर पर फायरिंग मामले का पर्दाफाश कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक विदेशी पिस्तौल भी बरामद की है। डीआईजी बार्डर रेंज संदीप गोयल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान रवि निवासी पंडोरी वडैच और उज्जवल हंस निवासी बटाला रोड, अमृतसर के रूप में हुई है। जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी कुख्यात जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े हुए हैं और अपने विदेशी हैंडलर केशव शिवाला के निर्देशों पर काम कर रहे थे।

6 नवंबर को तीन अज्ञात बाइक सवारों ने जंडियाला गुरु के एक प्रोविजनल स्टोर मालिक को डराने और जबरन वसूली के इरादे से दुकान पर फायरिंग की थी। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी। डीआईजी गोयल ने बताया कि पुलिस कार्रवाई के दौरान एक आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर भी फायरिंग की, लेकिन पुलिस टीमों ने कार्रवाई करते हुए उसे काबू कर लिया। उन्होंने कहा कि इस गिरोह के तीसरे सदस्य की पहचान भी कर ली गई है, और उसे पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है।

एसएसपी अमृतसर ग्रामीण मनिंदर सिंह ने बताया कि घटना के तुरंत बाद डीएसपी (डी) गुरिंदर नागरा और डीएसपी इंदरजीत सिंह की अगुवाई में विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों ने तकनीकी और मानवीय खुफिया सूचना के आधार पर तेजी से कार्रवाई करते हुए थाना जंडियाला गुरु और मत्तेवाल पुलिस टीमों के सहयोग से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने आरोपियों के पास से एक विदेशी निर्मित पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए अपने गैंग हैंडलर से संपर्क में आए थे और उन्हें वसूली और डराने-धमकाने की घटनाएं अंजाम देने के निर्देश दिए गए थे।