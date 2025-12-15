Language
    अमृतसर में तीन पर फायरिंग करने वाला चंदन अभी भी फरार, पुलिस ने बुजुर्ग को पीटने वाले रिश्तेदार को पकड़ा

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 02:46 PM (IST)

    अमृतसर में 12 घंटों में तीन लोगों पर गोलियां दागने वाला चंदन अभी भी फरार है। पुलिस ने गुलशन को पकड़ा है, जो चंदन का चाचा है। चंदन ने विक्रम पर गोली चला ...और पढ़ें

    जैसे ही चंदन बल्लू से टकराया, पुलिस से बचने के लिए उसने बल्लू पर गोली चला दी।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर । पंजाब के अमृतसर में 12 घंटों में तीन लोगों पर गोलियां दागने वाला चंदन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने शनिवार रात थाना इस्लामाबाद के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते आदर्श नगर में बुजुर्ग के साथ मारपीट करने वाले गुलशन को पकड़न में सफलता हासिल की है। पुलिस जांच में सामने आया है कि गुलशन व चंदन दोनों चाचा-भतीजा हैं।

    चंदन ने ही शनिवार रात विक्रम पर गोली चलाई थी। विक्रम ने बताया कि वह अपने दोस्त के घर जागरण में आया था। जब वापस लौटने लगा तो गुलशन व चंदन एक बुजुर्ग को पीट रहा था। उसने उस बुजुर्ग को बचाया तो गुलशन के साथ कहा सुनी हो गई थी। गुलशन के साथ उसका भतीजा चंदन भी आया उसने उसके पैर पर गोली मार दी।

    एडीसीपी विशालजीत सिंह। 

    अगले दिन पुलिस से बचते हुए चंदन से चली थी गोली

    एडीसीपी विशालजीत सिंह ने जानकारी दी कि रविवार सुबह पुलिस चंदन को पकड़ने के लिए रेड कर रही थी। इसी दौरान पुलिस से बचने के लिए चंदन गुरु नानकपुरा गली नंबर 11 में पहुंच गया। इसी बीच उसकी टक्कर बल्ले से हुई और उसके हाथ से पिस्टल से गोली चल गई। जो सीधा बल्ले व पास से गुजर रही महिला को जा लगी।

    चंदन को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी

    एडीसीपी ने जानकारी दी कि पुलिस चंदन को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। फिलहाल गोली लगने से घायल तीनों पीड़ितों की हालत ठीक है। वहीं गुलशन को पकड़ कर छानबीन शुरू कर दी गई है। जल्द ही पुलिस चंदन को भी पकड़ने में सफल रहेगी।