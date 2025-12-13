Language
    अमृतसर में हाथी गेट के पास जूता कारोबारी की हत्या, हाथ पैर बांधकर वारदात को दिया अंजाम

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:36 PM (IST)

    अमृतसर के हाथी गेट के पास जूता कारोबारी यशपाल की हत्या से सनसनी फैल गई। उसके हाथ-पैर बंधे पाए गए। वह हाथी गेट क्षेत्र में दुकान चलाता था और ऊपर ही रहत ...और पढ़ें

    क्राइम सीन पर पुलिस ने पहुंच कार्रवाई शुरू की।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर । अमृतसर के हाथी गेट के पास एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान यशपाल के रूप में हुई है, जिसके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए पाए गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

    जानकारी के अनुसार, यशपाल काफी समय से हाथी गेट क्षेत्र में जूतों का कारोबार करता आ रहा था और वह अपनी दुकान के ऊपर ही रहता था। जबकि उसका परिवार अमृतसर के इस्लामाबाद इलाके में रहता है। जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया, तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। जिसके बाद पुलिस इसे संदिग्ध मान जांच कर रही है। 

    मौके पर पहुंची पुलिस जांच के दौरान लोगों के बयान दर्ज करते हुए। 

    शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। शव के हाथ पैर बंधे हुए थे, जिसके चलते पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी है।

    पुलिस ने हत्या की आशंका जताई

    अमृतसर पुलिस के एसीपी जसपाल सिंह ने बताया कि उन्हें हाथी गेट के पास एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि क्राइम सीन देख ये हत्या लग रही है।

    इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटनास्थल के हालातों को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा।