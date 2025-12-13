अमृतसर में हाथी गेट के पास जूता कारोबारी की हत्या, हाथ पैर बांधकर वारदात को दिया अंजाम

जागरण संवाददाता, अमृतसर । अमृतसर के हाथी गेट के पास एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान यशपाल के रूप में हुई है, जिसके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए पाए गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, यशपाल काफी समय से हाथी गेट क्षेत्र में जूतों का कारोबार करता आ रहा था और वह अपनी दुकान के ऊपर ही रहता था। जबकि उसका परिवार अमृतसर के इस्लामाबाद इलाके में रहता है। जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया, तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। जिसके बाद पुलिस इसे संदिग्ध मान जांच कर रही है।

मौके पर पहुंची पुलिस जांच के दौरान लोगों के बयान दर्ज करते हुए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। शव के हाथ पैर बंधे हुए थे, जिसके चलते पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी है।

पुलिस ने हत्या की आशंका जताई अमृतसर पुलिस के एसीपी जसपाल सिंह ने बताया कि उन्हें हाथी गेट के पास एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि क्राइम सीन देख ये हत्या लग रही है।