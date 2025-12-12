अमृतसर के कई स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, बच्चों को लेने पहुंचे पैरेंट्स; इलाका सील
अमृतसर के कई स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। अभिभावक चिंतित होकर स्कूलों में पहुंचे और बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। जिला प्र
जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में शु्क्रवार को कई स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले, जिसके बाद स्कूलों में हड़कंप मच गया, अभिभावक चिंता में स्कूल पहुंचें। छात्रों को स्कूलों से बड़ी ही सुरक्षा के साथ निकाला गया है। वहीं, अधिकारियों ने एंटी-सैबोटेज चेकिंग शुरू की है। इसी के साथ जिला प्रशासन ने अमृतसर के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं।।
अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने एक बयान में कहा कि शहर और ग्रामीण इलाकों के कुछ स्कूलों को एक संदिग्ध ईमेल मिला है। हर स्कूल में एक गजेटेड ऑफिसर तैनात किया गया है और एंटी-सैबोटेज चेकिंग चल रही है। साइबर पुलिस स्टेशन युद्ध स्तर पर मेल के सोर्स का पता लगा रहा है।
पहले भी, कुछ स्टूडेंट्स ऐसी "शरारत" के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं। ऑफिसर ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। इससे पहले, एक लोकल DAV पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट को अपने स्कूल को बम की धमकी वाला ईमेल भेजने के लिए हिरासत में लिया गया था। उसके और उसके माता-पिता के लिखित माफी मांगने के बाद उसे छोड़ दिया गया।
