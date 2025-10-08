भारी स्कूली बस्तों पर बढ़ी लोगों की चिंता, क्रॉसर और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की डीईओ से मुलाकात; सिलेबस बांटकर बोझ कम करने का सुझाव

क्रासर एसोसिएट्स और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने डीईओ से मिलकर स्कूली बच्चों के बढ़ते बस्ते के बोझ पर चिंता जताई। सिलेबस को बांटकर किताबों का बोझ कम करने का सुझाव दिया गया। जतिंदर शर्मा ने कहा कि भारी बस्तों से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए टीमों का गठन करेगा।

संवाद सहयोगी, अमृतसर। एसोसिएट्स और प्राइवेट स्कूल्स अमृतसर की बैठक जिला प्रधान जतिंदर शर्मा और पंजाब चेयरमैन राणा जगदीश चंद्र की अध्यक्षता में जिला शिक्षा अधिकारी सेकेंडरी राजेश शर्मा के आफिस में हुई। एसोसिएशन सदस्यो ने डीईओ राजेश शर्मा को सम्मानित किया।

इसके साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश जिसमें स्कूली बस्तों के बढ़ते हुए बोझ को लेकर गंभीरता से चिंतन किया गया। बैठक में सिलेबस की पुस्तको को दिनों के हिसाब से बांट कर किताबों और कॉपियों का बोझ हलका करने, किताबों और कापियों को स्कूल परिसर में रखने पर स्कूलों को सूचना और सुझाव दिया गया।

जतिंदर शर्मा ने कहा कि भारी बस्तों का बोझ बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। बच्चों में छोटी आयु में रीढ़ की हड्डी में दर्द और अनावश्यक थकावट और पढ़ाई के प्रति अरुचि दिखाई दे रही है। इससे उनके विकास में प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है।

शिक्षा विभाग के संज्ञान में यह बात आने के बाद विभाग सख्त हो गया है और स्कूलों के प्रतिनिधियों और स्कूल एसोसिएशन को कहा गया कि वे अपने स्कूल मुखियों को सूचित कर दे कि सभी स्कूल अपने अध्यापकों को इस बारे में गाइड लाइन दे।