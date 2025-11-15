अमृतसर देहात के SSP सस्पेंड, गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई ना करने पर CM मान ने लिया एक्शन

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर देहात पुलिस के एसएसपी मनिंदर सिंह को पंजाब सरकार ने निलंबित कर दिया है। आरोप है कि जिले में बढ़ रहे अपराध को देखते हुए और गैंगस्टरों पर ढीली कार्रवाई के कारण यह एक्शन लिया गया है।

विगत में गैंगस्टरों द्वारा डॉक्टर कुलदीप सिंह की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके साथ ही कई गैंगस्टर कारोबारी और डॉक्टर से रंगदारी वसूलने के लिए कॉल कर रहे थे। बता दें कि इससे पहले तरनतारन जिले की एसएसपी रवजोत कौर को चुनाव आयोग द्वारा निलंबित किया जा चुका है।