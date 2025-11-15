Language
    अमृतसर देहात के SSP सस्पेंड, गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई ना करने पर CM मान ने लिया एक्शन

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 11:20 AM (IST)

    पंजाब सरकार ने अमृतसर देहात पुलिस के एसएसपी मनिंदर सिंह को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई जिले में बढ़ते अपराध और गैंगस्टरों पर ढीली कार्रवाई के कारण की गई है। हाल ही में डॉक्टर कुलदीप सिंह की हत्या और रंगदारी की घटनाओं के बाद यह फैसला लिया गया। इससे पहले तरनतारन की एसएसपी रवजोत कौर भी निलंबित हो चुकी हैं।

    अमृतसर देहात पुलिस के एसएसपी मनिंदर सिंह निलंबित। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर देहात पुलिस के एसएसपी मनिंदर सिंह को पंजाब सरकार ने निलंबित कर दिया है। आरोप है कि जिले में बढ़ रहे अपराध को देखते हुए और गैंगस्टरों पर ढीली कार्रवाई के कारण यह एक्शन लिया गया है।

    विगत में गैंगस्टरों द्वारा डॉक्टर कुलदीप सिंह की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके साथ ही कई गैंगस्टर कारोबारी और डॉक्टर से रंगदारी वसूलने के लिए कॉल कर रहे थे। बता दें कि इससे पहले तरनतारन जिले की एसएसपी रवजोत कौर को चुनाव आयोग द्वारा निलंबित किया जा चुका है।

    आईपीएस मनिंदर को लेकर आधिकारिक तौर पर किसी बड़े अधिकारी द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन शनिवार सुबह से ही एसएसपी मनिंदर को लेकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्टर वायरल होनी शुरू हो गई हैं।वहीं, इस कार्रवाई के बाद सीएम भगवंत मान ने कहा कि गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।