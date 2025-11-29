घर पर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा अमृतसर, बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम; CCTV में कैद

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में एक बार फिर गोलियां चलने की घटना सामने आई है। ये गोलियां एक घर पर चली और सिर्फ दहशत फैलाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि अभी तक उन्हें ना तो कोई फिरौती की कॉल आई है और ना ही किसी से उनका कोई झगड़ा है। देर रात हुई घटना की सुबह सीसीटीवी सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की।

गांव टाहली साहिब निवासी पलविंदर सिंह ने जानकारी दी कि रात परिवार सो रहा था। तकरबीन 10.30 बजे उनके घर के मुख्य दरवाजे के जोर-जोर से खड़कने की आवाजें आईं। परिवार जागा और देखा। जब कोई ना दिखा तो वे सभी सो गए।

सुबह तकरीबन 8 बजे उठे तो समझ आया कि किसी ने घर के दरवाजे पर फायरिंग की है। घर से पांच राउंड भी बरामद किए गए। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी मौजूदा सरपंच कंवलजीत सिंह को दी, जिन्होंने पुलिस को बुलाया।

बाइक सवार तीन बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम सुबह घटना सामने आने के बाद उन्होंने पास ही के अस्पताल से सीसीटीवी निकलवाई। जिसमें साफ हुआ कि रात तकरीबन 10:30 बजे तीन युवक मोटरसाइकिल पर आए थे। जिनमें से दो मोटरसाइकिल से उतरे और एक ने गेट पर फायरिंग की।