Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घर पर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा अमृतसर, बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम; CCTV में कैद

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 04:28 PM (IST)

    पंजाब के अमृतसर में अज्ञात लोगों ने एक घर पर गोलियां चलाईं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और न ही उन्हें फिरौती की कोई कॉल आई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल से पांच राउंड बरामद किए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा अमृतसर। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में एक बार फिर गोलियां चलने की घटना सामने आई है। ये गोलियां एक घर पर चली और सिर्फ दहशत फैलाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि अभी तक उन्हें ना तो कोई फिरौती की कॉल आई है और ना ही किसी से उनका कोई झगड़ा है। देर रात हुई घटना की सुबह सीसीटीवी सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव टाहली साहिब निवासी पलविंदर सिंह ने जानकारी दी कि रात परिवार सो रहा था। तकरबीन 10.30 बजे उनके घर के मुख्य दरवाजे के जोर-जोर से खड़कने की आवाजें आईं। परिवार जागा और देखा। जब कोई ना दिखा तो वे सभी सो गए।

    सुबह तकरीबन 8 बजे उठे तो समझ आया कि किसी ने घर के दरवाजे पर फायरिंग की है। घर से पांच राउंड भी बरामद किए गए। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी मौजूदा सरपंच कंवलजीत सिंह को दी, जिन्होंने पुलिस को बुलाया।

    बाइक सवार तीन बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम

    सुबह घटना सामने आने के बाद उन्होंने पास ही के अस्पताल से सीसीटीवी निकलवाई। जिसमें साफ हुआ कि रात तकरीबन 10:30 बजे तीन युवक मोटरसाइकिल पर आए थे। जिनमें से दो मोटरसाइकिल से उतरे और एक ने गेट पर फायरिंग की।

    पुलिस ने सीसीटीवी कब्जे में ली

    डीएसपी धर्मेंद्र कल्याण ने जानकारी दी कि उनकी तरफ से 5 राउंड रिकवर किए गए। सीसीटीवी सामने आई है, जिसे कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। परिवार का कहना है कि अभी तक उन्हें किसी की ना तो फिरौती की कॉल आई है और ना ही उनकी किसी से दुश्मनी है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी है।