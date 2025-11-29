घर पर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा अमृतसर, बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम; CCTV में कैद
पंजाब के अमृतसर में अज्ञात लोगों ने एक घर पर गोलियां चलाईं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और न ही उन्हें फिरौती की कोई कॉल आई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल से पांच राउंड बरामद किए हैं।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में एक बार फिर गोलियां चलने की घटना सामने आई है। ये गोलियां एक घर पर चली और सिर्फ दहशत फैलाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि अभी तक उन्हें ना तो कोई फिरौती की कॉल आई है और ना ही किसी से उनका कोई झगड़ा है। देर रात हुई घटना की सुबह सीसीटीवी सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की।
गांव टाहली साहिब निवासी पलविंदर सिंह ने जानकारी दी कि रात परिवार सो रहा था। तकरबीन 10.30 बजे उनके घर के मुख्य दरवाजे के जोर-जोर से खड़कने की आवाजें आईं। परिवार जागा और देखा। जब कोई ना दिखा तो वे सभी सो गए।
सुबह तकरीबन 8 बजे उठे तो समझ आया कि किसी ने घर के दरवाजे पर फायरिंग की है। घर से पांच राउंड भी बरामद किए गए। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी मौजूदा सरपंच कंवलजीत सिंह को दी, जिन्होंने पुलिस को बुलाया।
बाइक सवार तीन बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम
सुबह घटना सामने आने के बाद उन्होंने पास ही के अस्पताल से सीसीटीवी निकलवाई। जिसमें साफ हुआ कि रात तकरीबन 10:30 बजे तीन युवक मोटरसाइकिल पर आए थे। जिनमें से दो मोटरसाइकिल से उतरे और एक ने गेट पर फायरिंग की।
पुलिस ने सीसीटीवी कब्जे में ली
डीएसपी धर्मेंद्र कल्याण ने जानकारी दी कि उनकी तरफ से 5 राउंड रिकवर किए गए। सीसीटीवी सामने आई है, जिसे कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। परिवार का कहना है कि अभी तक उन्हें किसी की ना तो फिरौती की कॉल आई है और ना ही उनकी किसी से दुश्मनी है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।