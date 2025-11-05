Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमृतसर में धरी रह गई ISI की खतरनाक साजिश, एके-47 समेत 285 कारतूस बरामद 

    By Akhilesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 05:45 AM (IST)

    अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने आईएसआई द्वारा भेजी गई दो एके-47 राइफलें, एक पिस्तौल और 285 कारतूस बरामद किए हैं। यह खेप रामदास थाना क्षेत्र के कोने वाल गांव के पास खेतों में छिपाई गई थी। पुलिस के अनुसार, हथियारों की खेप हरविंदर सिंह रिंदा ने भेजी थी और इसे गैंगस्टर जीवन फौजी के गुर्गों तक पहुँचाना था। मामले की जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने आईएसआई द्वारा भेजी गई दो एके-47 राइफलें, एक पिस्तौल और 285 कारतूस बरामद किए हैं। 

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर ग्रामीण पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार शाम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा भेजी गई दो एके-47 राइफलें, एक पिस्तौल और 285 कारतूस बरामद किए। यह खेप रामदास थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोने वाल गांव के पास खेतों में एक बैग में छिपाई गई थी। यह इलाका रावी नदी के बेहद करीब स्थित है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमृतसर के एसएसपी (ग्रामीण) मनिंदर सिंह ने बताया कि हथियार बरामद करने आए लोगों की पहचान के प्रयास जारी हैं। उन्होंने दावा किया कि आरोपियों का जल्द ही पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    एसएसपी मनिंदर सिंह, एसपी आदित्य वारियर और डीएसपी जीपीएस नागरा ने मंगलवार रात आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक ग्राम रक्षा समिति (वीडीसी) के सदस्य ने पुलिस को कोने वाल गांव के पास धुस्सी बांध के किनारे एक संदिग्ध बैग पड़े होने की सूचना दी थी। इसके बाद डीएसपी जीपीएस नागरा और सब-इंस्पेक्टर सतविंदर सिंह मौके पर गए और बैग को जब्त कर लिया।

    बैग की तलाशी में दो एके-47 राइफलें, उनकी मैगज़ीन में 245 राउंड, आठ एके-47 मैगज़ीन, एक पिस्तौल और 50 राउंड मिले। पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि ये हथियार कैसे और किसके लिए भेजे गए थे। प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि खतरनाक हथियारों की यह खेप बीकेआई प्रमुख आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा द्वारा भेजी गई थी और कुख्यात गैंगस्टर जीवन फौजी के गुर्गों द्वारा पहुँचाई जानी थी।

    सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि इन हथियारों को पाकिस्तानी तस्करों द्वारा रावी नदी पार करके भारतीय क्षेत्र (कोनेवाल गाँव) में छिपाया गया था। यह भी दावा किया गया है कि यह खेप आईएसआई द्वारा ड्रोन के ज़रिए नहीं भेजी गई थी। जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, सुरक्षा एजेंसियाँ इस खेप के स्रोत के बारे में अनुमान लगा रही हैं।

    पिछले डेढ़ महीने में अमृतसर ग्रामीण पुलिस द्वारा बरामद की गई यह तीसरी एके-47, छह हैंड ग्रेनेड और एक रॉकेट प्रोपेलेंट ग्रेनेड (आरपीजी) है। इसके अलावा, राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ ने पाँच किलोग्राम आरडीएक्स और दो आईईडी भी बरामद किए हैं।