अमृतसर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, IED और हैंड ग्रेनेड बरामद; आतंकी साजिश नाकाम
अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अजनाला में विस्फोटक सामग्री बरामद की, जिसमें आईईडी और हैंड ग्रेनेड शामिल हैं। डीआईजी नानक सिंह ने बताया कि यह बरामदगी संभावित आतंकी हमले को रोकने में महत्वपूर्ण है। पुलिस ने नशीली दवाओं के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें करोड़ों रुपये की हेरोइन और अफीम जब्त की गई है। डीआईजी ने नागरिकों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। बॉर्डर रेंज के डीआईजी नानक सिंह के निर्देशन में अमृतसर ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अजनाला थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक आईईडी, तीन हैंड-ग्रेनेड, मदरबोर्ड, रिमोट कंट्रोल बैटरी और डेथनेटर सहित विस्फोटक सामग्री बरामद की है। वीरवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीआईजी ने बताया कि यह बरामदगी किसी संभावित बड़े आतंकी हादसे को टालने में अहम साबित हुई है।
डीआईजी नानक सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और डीजीपी पंजाब के निर्देशानुसार बॉर्डर रेंज में आतंकवाद, गैंगस्टर गतिविधियों और नशा तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि अमृतसर पुलिस का मकसद स्पष्ट है जो भी लोग समाज में भय या अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ड्रग्स के खिलाफ चल रहे अभियानों का ब्योरा देते हुए डीआईजी ने बताया कि जिले में अब तक 879 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 1,491 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अब तक 211 किलोग्राम हेरोइन, 6 किलोग्राम आईस, और करीब 1.5 किलोग्राम अफीम बरामद की है। बरामदगी का कुल अनुमानित मूल्य लगभग 1.90 करोड़ आंका गया है। उन्होंने बताया कि नशा तस्करी से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज और फोर्चर करने की प्रक्रिया जारी है। एनडीपीएस एक्ट के तहत 68 भगोड़े आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।
डीआईजी ने कहा कि बीएसएफ, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार संयुक्त ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इंटेलिजेंस-आधारित छापे और विशेष अभियान ही ऐसे नेटवर्कों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। पुलिस न केवल बरामदगी तक सीमित है, बल्कि स्मगलिंग चेन के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक भी तोड़े जा रहे हैं। डीआईजी ने आम नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि अमृतसर जिला शांतिपूर्ण है और रहेगा, कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
