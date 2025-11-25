अमृतसर में डकैती के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, आरोपी घायल
अमृतसर के वेरका इलाके में पुलिस और डकैती के एक आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। आरोपी ने पुलिस पर गोलियां चलाईं, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई और आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से हथियार बरामद किए हैं। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है, और कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। वेरका क्षेत्र में मंगलवार की रात पुलिस और लूटपाट के आरोपित में गोलियां चलीं। आरोपित ने पुलिस पर तीन राउंड फायर किए और फरार होने की कोशिश की। जवाबी फायर में बी डिवीडन के प्रभारी इंस्पेक्टर बलजिंदर सिंह ने स्वयं रक्षा में फायर किया।
जो आरोपित की टांग में लगा और वह जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पिस्तौल और कारतूस बरामद किए हैं। अब तक इस मामले में चार पिस्तौल और एक बुलेट प्रूफ जैकट बरामद की जा चुकी है।
सीपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने जख्मी हुए आरोपित की पहचान यासीन रोड निवासी कणिक के रूप में बताई है। पुलिस सूचना मिली थी कि डकैती का आरोपित कणिक वेरका इलाके से निकल रहा है। इसके बाद पुलिस ने वहां नाकाबंदी कर दी। उक्त आरोपित को बाइक पर आते देख रुकने का इशारा किया।
लेकिन आरोपित ने भागने की कोशिश करते हुए पुलिस पर तीन फायर किए। जवाबी फायर करते हुए इंस्पेक्टर बलजिंदर सिंह ने कणिक की टांग पर गोली मारकर उसे जख्मी कर दिया। पुलिस ने उसे काबू कर उसके कब्जे से पिस्तौल और कारतूस बरामद किया है।
सीपी ने बताया कि इस मामले में चाटीविंड निवासी बलजीत सिंह को कृष्णा नगर से रविवार की सुबह गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में नामजद किए गए दोनों के साथी चाटीविंड निवासी सूरज, वरुण भाटिया की तलाश जारी है। आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने अन्य ठिकाने से दो और पिस्तौल बरामद किए हैं।
जांच में पता चला है कि आरोपित कणिश ने अपने साथी सूरज उर्फ करण ने कृष्णा नगर इलाके में सागर नाम के युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। सीपी ने बताया कि अनय पुलिस पार्टी ने कुछ देर बाद सूरज उर्फ करण और जोड़ा फाटक निवासी वरुण भाटिया को भी गिरफ्तार कर लिया।
