अमृतसर पुलिस ने तोड़ा पाकिस्तान आधारित हथियार तस्करी मॉड्यूल, दो आरोपी गिरफ्तार; 7 आधुनिक पिस्तौल बरामद
अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान स्थित हथियार तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। एके-47 राइफलें और भारी मात्रा में गोला-बारूद जब्त किया गया। कुछ संदिग्ध गिरफ्तार, जिनसे पूछताछ जारी है। नेटवर्क के तार पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों से जुड़े होने का संदेह है। पंजाब पुलिस ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई। पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी आतंकवादी साजिश नाकाम हुई।
अनुज शर्मा, अमृतसर। खुफिया इनपुट पर कार्रवाई करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े एक क्रॉस-बॉर्डर हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है।
इस ऑपरेशन में पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7 अत्याधुनिक पिस्तौल बरामद किए हैं, जिनमें 3 PX5 पिस्टल और 4 .30 बोर की पिस्तौल शामिल हैं।
शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान में बैठे एक हैंडलर के इशारे पर काम कर रहे थे।
यह हैंडलर व्हाट्सऐप के माध्यम से उन्हें हथियारों के पिकअप पॉइंट और डिलीवरी लोकेशन की जानकारी देता था।
तस्करी का पूरा सिस्टम सीमा पार भेजे गए संदेशों पर आधारित था ताकि स्थानीय मॉड्यूल आसानी से हथियार उठा सके और आगे सप्लाई कर सके।
पुलिस जांच के अनुसार, यह मॉड्यूल ड्रोन या अन्य गुप्त तरीकों से भेजे गए हथियारों को सीमावर्ती इलाकों से उठाकर पंजाब के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने का काम कर रहा था।
बरामद हथियार अत्याधुनिक श्रेणी के हैं, जो बड़ी वारदातों में इस्तेमाल किए जा सकते थे।
डीजीपी पंजाब गौरव यादप ने जानकारी सांझा की है कि दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है और इस मॉड्यूल से जुड़े और नाम सामने आने की संभावना है।
पंजाब पुलिस ने स्पष्ट किया कि राज्य की सुरक्षा और शांति को भंग करने की हर कोशिश को नाकाम किया जाएगा।
