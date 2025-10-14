अमृतसर में ISI का खतरनाक खेल बेनकाब, ड्रोन से भेजे गए छह पिस्तौल के साथ धराया एक तस्कर

अमृतसर देहात पुलिस ने छह पिस्तौल के साथ एक तस्कर, अमर सिंह, को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि ये हथियार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ड्रोन के माध्यम से भेजे थे। पुलिस को आशंका है कि अमर और उसके साथियों ने हथियारों की एक बड़ी खेप सीमावर्ती इलाके में कहीं छिपा रखी है। पुलिस पहले भी अमर के दो साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है और उनसे तीन ग्लाक पिस्तौल बरामद की थी।

अमृतसर देहात पुलिस ने छह पिस्तौल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है (फोटो: जागरण)