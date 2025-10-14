अमृतसर में ISI का खतरनाक खेल बेनकाब, ड्रोन से भेजे गए छह पिस्तौल के साथ धराया एक तस्कर
अमृतसर देहात पुलिस ने छह पिस्तौल के साथ एक तस्कर, अमर सिंह, को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि ये हथियार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ड्रोन के माध्यम से भेजे थे। पुलिस को आशंका है कि अमर और उसके साथियों ने हथियारों की एक बड़ी खेप सीमावर्ती इलाके में कहीं छिपा रखी है। पुलिस पहले भी अमर के दो साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है और उनसे तीन ग्लाक पिस्तौल बरामद की थी।
जागरण संवाददाता अमृतसर। अमृतसर देहात पुलिस ने छह पिस्तौल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपित का नाम अमर सिंह बताया जा रहा है। यह हथियार ड्रोन के मार्फत पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी आइएसआई ने कुछ दिन भेजी है।
पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अमर ने कई राज खोले है। पुलिस को आशंका है कि अमर और उसके साथियों ने हथियारों की बड़ी खेप सीमावर्ती इलाके में कहीं छिपाकर रखी थी। इससे पहले पुलिस अमर के दो साथियों को गिरफ्तार कर उनसे तीन ग्लाक पिस्तौल भी बरामद कर चुकी है।
बता दें इससे पहले सोमवार को बीएसएफ और स्टेट स्पेशल आपरेशन सेल की टीम ने तरनतारन से दो एके 47 और एक पिस्तौल बरामद किया था।इस मामले में भी आरोपितों की तलाश जारी है। हालांकि इससे पहले तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर छह हैंड ग्रेने़ड भी बरामद किए जा चुके है।
