अमृतसर: फोन स्नैचिंग की कोशिश पड़ी महंगी, जनता ने दो गुंडों को दौड़ाकर पकड़ा; कर दी धुनाई

अनुज शर्मा, अमृतसर। अमृतसर के व्यस्त बटाला रोड पर सेलिब्रेशन मॉल के बाहर दो युवकों ने राह चलते व्यक्ति का मोबाइल फोन छीन भागने की कोशिश की।

राहगीर ने 500 मीटर तक उनका पीछा किया और उन्हें पकड़ने में सफलता हासिल की। इसके बाद पीड़ित और राहगीरों ने जमकर उनकी धुनाई शुरू की, जो 30 मिनट तक चली।

लोगों ने इस पूरी घटना को मोबाइलों में कैद किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर पर वायरल हुई है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह घटना बुधवार देर रात हुई। जैसे ही पीड़ित ने युवकों को काबू किया, सड़क से गुजर रहे अन्य राहगीर भी बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए।

लगभग 30 मिनट तक लोगों ने लुटेरों की सरेआम धुनाई की। भीड़ में शामिल हर व्यक्ति ने फोन झपटमारों को सबक सिखाने के लिए हाथ बंटाया।

लोगों ने आरोप लगाया कि इलाके में पिछले कुछ दिनों से फोन छीनने की घटनाएं बढ़ रही थीं, और आज जैसे ही युवकों को रंगे हाथों पकड़ा गया, भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में लिया।

फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि क्या वे किसी संगठित लुटेरा गिरोह से जुड़े हैं और क्या हाल ही में हुई दूसरी घटनाओं में भी इनकी भूमिका है।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कानून हाथ में न लें और अपराधियों को पकड़कर पुलिस को सौंपें। वहीं आसपास के दुकानदारों ने इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की है ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके।