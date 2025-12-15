अमृतसर में ब्लॉक अटारी के जोन खासा और वरपाल कलां में दोबारा होंगे पंचायत समिति चुनाव, शेड्यूल जारी

जागरण संवाददाता, अमृतसर। राज्य चुनाव आयोग पंजाब के निर्देशों के तहत अमृतसर के सरहदी ब्लॉक अटारी में पंचायत समिति के दो जोनों में दोबारा मतदान कराया जाएगा। यह जानकारी अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी सह अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ग्रामीण विकास परमजीत कौर ने दी।

उन्होंने बताया कि पंचायत समिति जोन नंबर 8 खासा के बूथ नंबर 52, 53, 54 और 55 तथा पंचायत समिति जोन नंबर 17 वरपाल कलां के बूथ नंबर 90, 91, 93, 94 और 95 पर किसी कारणवश चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। अब इन सभी बूथों पर 16 दिसंबर को दोबारा चुनाव करवाए जाएंगे। यह चुनाव सुबह 8 बजे शुरू होंगे, जो शाम 4 बजे तक कराए जाएंगे।

परमजीत कौर ने कहा कि प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और चुनाव ड्यूटी के लिए कर्मचारियों की तैनाती भी कर दी गई है। इन इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं और पंजाब पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है, ताकि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

17 दिसंबर को होगी काउंटिंग 16 दिसंबर को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से अन्य ब्लॉकों के साथ ही 17 दिसंबर को काउंटिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस बार चुनाव ईवीएम के माध्यम से नहीं, बल्कि बैलेट पेपरों के साथ हुए हैं।

