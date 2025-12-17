Language
    धुंध में पाक तस्करों की गतिविधियां तेज, रात ड्रोन मूवमेंट दिखी, बीएसएफ व पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में मिली सफलता

    By Dharambir Singh Malhar Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 02:15 PM (IST)

    पंजाब के अमृतसर में धुंध के बीच पाक तस्करों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। रात में ड्रोन मूवमेंट दिखने के बाद, बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने मिलकर एक जॉइंट ऑ ...और पढ़ें

    Hero Image

    सर्च ऑपरेशन के बाद रिकवर की गई हेरोइन के साथ बीएसएफ व पंजाब पुलिस की टीमें।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। भारत-पाक सीमा पर एक बार फिर धुंध की आड़ में ड्रोन के जरिये नशीली खेप भेजने की साजिश पकड़ी गई है। मौसम में कोहरा बढ़ते ही सीमा पर ड्रोन मूवमेंट तेज हो गया है, जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। मंगलवार की रात सवा 10 बजे भारतीय सीमा में पाकिस्तानी ड्रोन दाखिल हुआ है।

    ये घटना मंगलवार देर रात खालड़ा सेक्टर में देखने को मिली। तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की 115 बटालियन के जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से संदिग्ध हरकत महसूस की। नाइट विजन डिवाइस के जरिये जवानों ने देखा कि एक पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, जिस पर तुरंत फायरिंग की गई और उसे रोकने की कोशिश की गई।

    सुबह पंजाब पुलिस के साथ किया जॉइंट सर्च ऑपरेशन

    ड्रोन मूवमेंट के बाद बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने रातभर इलाके को घेराबंदी में रखा और बुधवार सुबह संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया। करीब साढ़े आठ बजे कंपनी कमांडेंट संजय कुमार शर्मा और थाना खालड़ा प्रभारी साहिब सिंह के नेतृत्व में टीम ने गांव गिलपन्न के पास तलाशी ली।

    सर्च के दौरान गांव गिलपन्न निवासी किसान बलकार सिंह के खेत से एक संदिग्ध पैकेट बरामद हुआ।

    पैकेट से निकली 3.5 करोड़ की हेरोइन

    पैकेट की जांच में उसमें से तकरीबन आधा किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसे ड्रोन के जरिये पाकिस्तान से भारतीय सीमा में गिराए जाने की आशंका जताई जा रही है। बरामद हेरोइन की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब साढ़े 3 करोड़ रुपये आंकी जा रही है।

    बीएसएफ ने बरामदगी की सूचना पंजाब पुलिस को दी, जिसके बाद नशा तस्करी से जुड़ी धाराओं के तहत अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

    पुलिस ने संभाली जांच की कमान

    पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई को शुरू किया है। पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह ड्रोन किस लोकेशन से उड़ा, भारतीय सीमा में पैकेट किसके लिए गिराया गया था और स्थानीय स्तर पर कौन-सा नेटवर्क इसे रिसीव करने वाला था।

    तकनीकी इनपुट और बीएसएफ की लोकेशन रिपोर्ट के आधार पर ड्रोन रूट और संभावित रिसीवर गैंग की कड़ियां खंगाल रही हैं।

    कोहरे के चलते बढ़ाई गई सतर्कता

    सर्दियों में घने कोहरे और कम विजिबिलिटी का फायदा उठाकर पाकिस्तान की ओर से नशा तस्कर ड्रोन के जरिये हेरोइन और अन्य प्रतिबंधित सामान भारतीय सीमा में भेजने की कोशिशें तेज कर देते हैं। ऐसे में बीएसएफ अब अलर्ट पर आ चुकी है। सीमा से सटे गांवों में नजर भी रखी जा रही है, ताकि रात के समय पाकिस्तान से फेंके पैकेट्स उठाने आए तस्करों पर नकेल कसी जा सके।  