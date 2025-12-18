अमृतसर में पाक आधारित ड्रग्स रैकेट पकड़ा, 4.5 किलो हेरोइन और पिस्टल बरामद

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीमा पार से संचालित हो रहे एक नार्को तस्करी गिरोह को पकड़ा है। इस कार्रवाई में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो हेरोइन और अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल थे।

पुलिस ने इनके कब्जे से 4.5 किलोग्राम हेरोइन और एक पिस्तौल बरामद की है। हेरोइन की इंटरनेशनल वेल्यू तकरीबन 30 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह गिरोह सीमा पार बैठे एक विदेशी हैंडलर के इशारे पर काम कर रहा था।

शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपने विदेशी हैंडलर के संपर्क में थे। उसी के निर्देश पर वे हेरोइन और अवैध हथियारों की खेप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने और आगे सप्लाई करने का काम कर रहे थे।

पंजाब में फैला है नेटवर्क पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे और पंजाब के विभिन्न इलाकों में नशीले पदार्थों और हथियारों की सप्लाई में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। बरामद की गई हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है, जबकि पिस्तौल का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों में किए जाने की आशंका है।

अमृतसर में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू पुलिस कमिश्नर के आदेशों पर इस संबंध में थाना गेट हकीमा में आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपितों को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रिमांड लेकर उनसे गहन पूछताछ की जाएगी।