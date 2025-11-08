अमृतसर में पांच केसों में नामजद बदमाश ढेर, बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ बरसाईं गोलियां

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर देहात के मेहता इलाके में डराने धमाकने पहुंचा पांच केसों में नामजद बदमाश गोली लगने से ढेर हो गए। पता चला है कि बाइक सवार दो आरोपित जोद्धबीर सिंह आदमी के घर के बाहर गोलियां चलाने पहुंचे थे। शुक्रवार की देर रात हुई इस घटना में आरोपितों ने पांच फायर किए और भागते समय उनकी पिस्तौल वहीं गिर गई।

इसके बाद जब वह पिस्तौल उठाने के लिए रुके तो जोद्धबीर सिंह अपने परिवार के साथ घर के बाहर पहुंच गए। इस बीच बाइक सवारों में अफरातफरी मच गई और वह भाग गए। उनकी बाइक सवार की पिस्तौल जोद्धबीर सिंह ने उठाकर उन पर फायर कर दिया। बाइक के पीछे बैठे सवार की गोली लगने से मौत हो गई। पता चला है कि जोद्धबीर सिंह पेशे किसान है। मरने वाले व्यक्ति के खिलाफ असलहा एक्ट के आरोप में पांच केस दर्ज हैं। पता चला है कि मरने वाला हथियारों की तस्करी कर रहा था।