    अमृतसर में शादी का सपना दिखाकर नाबालिग को अगवा कर ले गया शख्स, थाना वल्टोहा में मामला दर्ज

    By DHARAMBIR SINGH MALHAR Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 04:52 PM (IST)

    थाना वल्टोहा में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि जुगराज सिंह उर्फ ​​काली ने उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया। महिला ने बताया कि उसने 20 सितंबर को अपनी बेटी को अमृतसर जाने के लिए बस में चढ़ाया था लेकिन वह देर रात तक नहीं पहुंची। आरोपी गांव मेहंदीपुर का रहने वाला है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    विवाह का झांसा देकर नाबालिगा का अपहरण (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, भिखीविंड\जाटी खालड़ा। थाना वल्टोहा में महिला ने अपनी शिकायत दर्ज करवाते आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग लड़की को विवाह का झांसा देकर जुगराज सिंह उर्फ काली नामक युवक ने अपहरण कर लिया है। गांव मेहंदीपुर निवासी युवक के खिलाफ एएसआइ अमरजीत सिंह ने केस दर्ज कर लिया है।

    महिला ने बताया कि 20 सितंबर की शाम को 6.30 बजे उसने अपनी 15 वर्षीय बेटी को अमृतसर जाने के लिए बस पर चढ़ा दिया, क्योंकि वह अमृतसर में ही काम करती थी। वहां से फोन पर सूचना मिली कि लड़की देर रात तक भी नहीं पहुंची।

    बाद में महिला को पता चला कि जुगराज सिंह काली लड़की पर बुरी नजर रखता था। जिसने विवाह का झांसा देकर उसका अपहरण किया। डीएसपी प्रीतइंद्र सिंह ने बताया कि महिला की शिकायत की जांच के आधार पर आरोपित को नामजद कर लिया गया।