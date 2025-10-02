अमृतसर में खुली आबकारी विभाग की पोल, ड्राई डे पर भी चौक-कोर्ट रोड पर ठेके खुले

जागरण संवाददाता, अमृतसर। गांधी जयंती पर वीरवार को ड्राई डे होने के बावजूद शहर में कचहरी चौक, कोर्ट रोड, रियाल्टो चौक, कूपर रोड, सिकंदरी गेट व अन्य जगहों पर शराब के ठेके खुले रहे। एक्साइज विभाग के अधिकारियों की तरफ से डयूटी में लापरवारी बरते जाने का ठेकेदारों ने ड्राई डे पर भी खुलकर फायदा उठाया।

नियमों के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर शाम पांच बजे तक और गांधी जयंती पर पूरा दिन ड्राई डे रहता है। आबकारी विभाग की ओर से ड्राई डे पर ठेके, बार वगैरह खुले पाए जाने पर पर इनका चालान काटा जाना चाहिए। जिसमें हर ठेके को 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज महेश गुप्ता के मुताबिक टीमों को फील्ड में ठेके चेक करने के लिए लगाया गया था, ठेके खोलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।