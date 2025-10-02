अमृतसर में खुली आबकारी विभाग की पोल, ड्राई डे पर भी चौक-कोर्ट रोड पर ठेके खुले
अमृतसर में गांधी जयंती पर ड्राई डे के बावजूद कई शराब के ठेके खुले रहे जिससे आबकारी विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। कचहरी चौक कोर्ट रोड जैसे इलाकों में ठेके खुले पाए गए। नियमों के अनुसार इस दिन ठेके बंद रहने चाहिए थे उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान है। सहायक कमिश्नर एक्साइज ने कार्रवाई की बात कही है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। गांधी जयंती पर वीरवार को ड्राई डे होने के बावजूद शहर में कचहरी चौक, कोर्ट रोड, रियाल्टो चौक, कूपर रोड, सिकंदरी गेट व अन्य जगहों पर शराब के ठेके खुले रहे। एक्साइज विभाग के अधिकारियों की तरफ से डयूटी में लापरवारी बरते जाने का ठेकेदारों ने ड्राई डे पर भी खुलकर फायदा उठाया।
नियमों के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर शाम पांच बजे तक और गांधी जयंती पर पूरा दिन ड्राई डे रहता है।
