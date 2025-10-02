अमृतसर में त्योहारों में मिलावटखोरों पर होगी स्वास्थ्य विभाग की सख्त कार्रवाई, खाद्य संचालकों से की ये अपील
सिविल सर्जन डॉ. स्वर्णजीत धवन ने कहा कि त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। विभाग शहर में छापेमारी करेगा और मिलावटी सामान बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खाद्य संचालकों से लोगों को साफ-सुथरा भोजन मिठाइयां और अन्य खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की अपील की साथ ही मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा अन्यथा सख्त कारवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। सिविल सर्जन डा. स्वर्णजीत धवन ने कहा कि त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में मिलावटखोरी करने वालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग शिकंजा कस रहा है। बुधवार को सिविल सर्जन कार्यालय में जिले भर के खाद्य संचालकों की बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. स्वर्णजीत धवन ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए किसी भी प्रकार की मिलावट करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग अलग-अलग टीमें बनाकर पूरे शहर में छापामारी अभियान चला रहा है। खाद्य कारोबार संचालक लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न कर सके। अगर कोई भी कारोबार संचालक मिलावटी और घटिया सामान का इस्तेमाल या बिक्री करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि त्योहारों का सीजन आ रहा है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लोगों को साफ-सुथरा भोजन, मिठाइयां, फल व सब्जियां उपलब्ध करवाई जाएं। इसके अलावा डेयरियों में दूध, पनीर, दही व घी आदि में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और समय-समय पर टीमें भेजकर जांच करवाई जाएगी।
इस अवसर पर जिला एमइआइओ अमरदीप सिंह, फूड सेफ्टी अफसर सतनाम सिंह, रजनी, कमलदीप कौर, अमनदीप सिंह व समस्त स्टाफ उपस्थित था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।