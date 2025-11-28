अमृतसर में युवक की निर्मम हत्या, एक्टिवा पर आए तीन लोगों ने तलवार से किया हमला

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के कोट मित्त सिंह इलाके में देर रात एक्टिवा पर सवार तीन अज्ञात हमलावरों ने एक युवक पर तलवारों से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना होते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।

सूचना मिलते ही ए.सी.पी. प्रवेश चोपड़ा और थाना सुल्तानविंड के प्रभारी इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह संधू पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रारंभिक जांच शुरू की।

मौके से फरार हुए हमलावर

मृतक की पहचान अजयपाल सिंह पुत्र कुलविंदर सिंह, निवासी कोट मित्त सिंह, सुल्तानविंड के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने अचानक उस पर हमला किया और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए।