    अमृतसर में युवक की निर्मम हत्या, एक्टिवा पर आए तीन लोगों ने तलवार से किया हमला

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:00 AM (IST)

    अमृतसर के कोट मित्त सिंह इलाके में अज्ञात हमलावरों ने एक युवक की तलवारों से हत्या कर दी। मृतक की पहचान अजयपाल सिंह के रूप में हुई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश जारी है। इलाके में दहशत का माहौल है।

    अमृतसर में युवक की निर्मम हत्या, एक्टिवा पर आए तीन युवकों ने तलवार के किया हमला (फाइल फोटो)


    जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के कोट मित्त सिंह इलाके में देर रात एक्टिवा पर सवार तीन अज्ञात हमलावरों ने एक युवक पर तलवारों से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना होते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।

    सूचना मिलते ही ए.सी.पी. प्रवेश चोपड़ा और थाना सुल्तानविंड के प्रभारी इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह संधू पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रारंभिक जांच शुरू की।

    मौके से फरार हुए हमलावर

    मृतक की पहचान अजयपाल सिंह पुत्र कुलविंदर सिंह, निवासी कोट मित्त सिंह, सुल्तानविंड के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने अचानक उस पर हमला किया और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए।

    जानकारी के अनुसार हमलावर निहंगों जैसे पारंपरिक नीले वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हमलावरों के चेहरे और उनकी एक्टिवा का पता लगाया जा सके।

    स्थानीय लोगों में रोष का माहौल

    घटना के बाद इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है। स्थानीय लोगों में दहशत और रोष का माहौल है और वे आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले को प्राथमिकता पर जांचा जा रहा है और जल्द हे आरोपियों को पकड़ा जाएगा।