Amritsar Murder Case: लूट की नीयत से घर में घुसे लुटेरों ने की बुजुर्ग की हत्या, CCTV फुटेज से खुला राज

अमृतसर, जागरण संवाददाता: थाना सदर के अधीन आते इलाका मुस्तफाबाद इंदिरा कालोनी की गली नंबर 3 में कुछ लुटेरों ने घर में घुसकर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। बुजुर्ग के सिर पर तेजधार हथियार से वार किए गए हैं, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। लुटेरे लूट की नीयत से ही घर के अंदर दाखिल हुए थे। बुजुर्ग घर में रहता था अकेला बुजुर्ग की पहचान गुलशन सिंह सोढी (55) के रूप में हुई है। मृतक बुजुर्ग घर में अकेला ही रहता था। उसकी दो बेटियां हैं जिसमें से एक पठानकोट और एक चंडीगढ़ में ब्याही हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही एसीपी वरिंदर खोसा मौके पर पहुंची और उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने खंगाली सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले हैं जिसमें पता चला है कि चार लुटेरे घर के अंदर दाखिल हुए थे। उन्होंने कहा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था अभी जांच की जा रही है कि घर से लुटेरे क्या कुछ लूट कर गए हैं। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। अबोहर में नहाते समय करंट लगने से तीन साल के मासूम की मौत अबोहर, संवाद सहयोगी: गांव दानेवाला सतकोसी में अपने ननिहाल में रहने वाले तीन वर्षीय बच्चे की पड़ोसी के घर में नहाते समय करंट लगने से मौत हो गई। गांव दानेवाला सतकोसी निवासी परमजीत कौर गिदड़बाहा के गांव कोटभाई निवासी राजा सिंह के साथ विवाहित है। परमजीत कौर पांच वर्षीय बेटी और तीन वर्षीय बेटा अपने नाना सुरेंद्र के पास गांव दानेवाला सतकोसी में रहते हैं। शनिवार शाम करीब आठ बजे गर्मी अधिक होने के कारण सुरेंद्र का दोहता करनवीर अपनी बहन के साथ पड़ोसी के घर पर मोटर चलाकर नहा रहा था। इसी दौरान बिजली की नंगी तार से करंट लगने से उसकी मौत हो गई। करनवीर की मां नौकरी के लिए सिंगापुर जा रही थी और 20 जुलाई को उसकी फ्लाइट थी।

