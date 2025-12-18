नकाबपोश लुटेरों ने सुनार की दुकान का शटर तोड़ा, लूट ले गए 2 किलो चांदी, जाते हुए किए हवाई फायर

जागरण संवाददाता, अमृतसर । अमृतसर के जंडियाला गुरु में लुटेरों ने पुलिस चौकी के बेहद नजदीक सुनार की दुकान पर हाथ साफ कर लिया। बुधवार देर रात करीब दो बजे 6 से 7 हथियारबंद नकाबपोश लुटेरों ने पुलिस चौकी से महज 150 मीटर दूर बाजार कश्मीरियां में इस घटना को अंजाम दिया।

लुटेरों ने दुकान का शटर और शीशे तोड़कर अंदर घुसते ही करीब दो किलो चांदी के गहने और लगभग 50 हजार रुपये की नकदी लूट ली। लुटेरों ने इसी बाजार में एक मेडिकल स्टोर के भी ताले तोड़े, लेकिन वहां रखी दवाइयों और अन्य सामान को हाथ तक नहीं लगाया।

वारदात के दौरान लुटेरों ने बाजार के चौकीदार को पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी। जब शोरगुल सुनकर आसपास के घरों में रहने वाले लोग जाग गए तो लुटेरे मौके से फरार हो गए। भागते समय आरोपियों ने दहशत फैलाने के लिए 4 से 5 हवाई फायर भी किए।

पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचा सुनार इस मामले में थाना जंडियाला गुरु में शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायतकर्ता निशांत अरोड़ा पुत्र सुरिंदर कुमार, निवासी जंडियाला गुरु ने पुलिस को बताया कि बाजार कश्मीरियां में उनकी ‘बीएसएम ज्वेलर्स’ के नाम से सुनियारे की दुकान है। रात करीब ढाई बजे उन्हें फोन के जरिए सूचना मिली कि उनकी दुकान में लूट हो गई है। सूचना मिलते ही वे परिजनों के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। दुकान पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि शटर और शीशे टूटे हुए थे। जांच करने पर पता चला कि दुकान से करीब दो किलो चांदी के गहने और गल्ले में रखी करीब 50 हजार रुपये की नकदी गायब थी।

पुलिस ने जांच की शुरू घटना की सूचना मिलते ही सुबह थाना जंडियाला गुरु के एसएचओ नरेश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। एसएचओ नरेश कुमार ने बताया कि लुटेरों की पहचान और उनके आने-जाने के रास्तों का पता लगाने के लिए आसपास के बाजारों और इलाकों में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।