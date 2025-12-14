अमृतसर में बुजुर्ग को पीट रहे थे व्यक्ति, रोकने का प्रयास किया तो युवक के पैर पर मार दी गोली, हालत गंभीर
अमृतसर में एक बुजुर्ग को कुछ लोग पीट रहे थे। एक युवक ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने युवक के पैर में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
जागरण संवाददाता, अमृतसर ।
पंजाब के अमृतसर में रात एक बार फिर गोली चलने का मामला सामने आया है। इस दौरान एक बुजुर्ग को बचाने का प्रयास कर रहे युवक के पैर पर गोली मारी गई। लेकिन इसी बीच हमलावर का रिश्तेदार, जो बुजुर्ग को पीट रहा था, पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पुलिस घायल व लोगों के बयानों के आधार पर कार्रवाई कर हमलावर को पकड़ लिया है।
घटना अमृतसर के कोट खालसा के अंतर्गत आते आदर्श नगर की है। रात इलाके में जागरण चल रहा था। इसी दौरान जागरण से निकले विक्रम ने पड़ोस में रह रहे गुलशन को देखा। गुलशन एक बुजुर्ग की पिटाई कर रहा था। इसी बीच दोनों के बीच बहस हो गई।
इसी दौरान गुलशन के घर से निकले एक व्यक्ति ने पिस्टल निकाली और विक्रम के पैर पर गोली मार दी। जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गया।
लोगों ने पहुंचाया अस्पताल
गोली की आवाज सुन इलाकानिवासी मौके पर पहुंचे। विक्रम खून से लतपथ तड़प रहा था। सभी ने मिल उसे अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने विक्रम के बयानों के आधार पर गुलशन को अरेस्ट कर लिया है।
गुलशन ने पुलिस को जानकारी दी कि विक्रम पर गोली चलाने वाला उसका रिश्तेदार था, जो हमला कर फरार हो गया है।
पुलिस ने छानबीन की शुरू
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने विक्रम, गुलशन व आसपास के लोगों के बयानों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस गुलशन के बयानों के बाद रिश्तेदार को भी पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
