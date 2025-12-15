अमृतसर के मजीठा के गांव गालोवाली में पार्टी के दौरान झगड़ा, 30 वर्षीय युवक की तेजधार हथियारों से हत्या

Language
    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:04 PM (IST)

    पंजाब के अमृतसर के मजीठा के गांव गालोवाली में एक पार्टी के दौरान झगड़ा हो गया, जिसमें 30 वर्षीय युवक की तेजधार हथियारों से हत्या कर दी गई। यह घटना गां ...और पढ़ें

    घटनास्थल पर बिखरा सून।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर । अमृतसर के थाना मजीठा अंतर्गत गालोवाली गांव में रविवार देर रात एक घर में चल रही पार्टी के दौरान आपसी विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि एक गुट ने 30 वर्षीय सरबजीत सिंह उर्फ साबी की तेजधार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई।

    जानकारी के अनुसार, देर रात गांव के एक घर में कुछ युवक पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान मामूली कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते तेज विवाद में बदल गई। आरोप है कि झगड़े के दौरान हमलावरों ने सरबजीत सिंह पर तेजधार हथियारों से कई वार किए। वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय या मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

    मृतक की फाइल फोटो।

    पुलिस कर रही रेड

    सूचना मिलते ही मजीठा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को सील कर दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी फिलहाल फरार हैं। उनकी पहचान की जा रही है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।