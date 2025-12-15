अमृतसर के मजीठा के गांव गालोवाली में पार्टी के दौरान झगड़ा, 30 वर्षीय युवक की तेजधार हथियारों से हत्या

जागरण संवाददाता, अमृतसर । अमृतसर के थाना मजीठा अंतर्गत गालोवाली गांव में रविवार देर रात एक घर में चल रही पार्टी के दौरान आपसी विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि एक गुट ने 30 वर्षीय सरबजीत सिंह उर्फ साबी की तेजधार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई।

जानकारी के अनुसार, देर रात गांव के एक घर में कुछ युवक पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान मामूली कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते तेज विवाद में बदल गई। आरोप है कि झगड़े के दौरान हमलावरों ने सरबजीत सिंह पर तेजधार हथियारों से कई वार किए। वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय या मौके पर ही उसकी मौत हो गई।