अमृतसर में मदद मांगने गए युवक ने लगाए थाने में मारपीट के आरोप, पुलिस ने कहा- 'नशे में था...'

अनुज शर्मा, अमृतसर। अमृतसर की ग्रीन एवेन्यू पुलिस चौकी में एक युवक ने मारपीट के आरोप लगाए हैं। आरोपी का कहना है कि वह बीती रात रंजीत एवेन्यू क्षेत्र में किसी काम से गया था, जहां कुछ लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुरक्षा के लिए वह नजदीकी थाने पहुंचा और पुलिस से मदद मांगी, लेकिन वहां पुलिसकर्मियों ने ही उसके साथ मारपीट कर दी। युवक का कहना है कि थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसके साथ गाली-गलौज की और जब उसने अपना मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने की कोशिश की तो उसका फोन छीनकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। आरोप है कि बंद कमरे में उसे बुरी तरह पीटा गया।

युवक ने यह भी बताया कि उसे छोड़ते समय एक व्यक्ति ने कहा था- आज तुझे 13 बर्थडे गिफ्ट दिया है, जबकि उसका जन्मदिन नहीं था। युवक का कहना है कि पुलिस से मदद मांगना उसके लिए भारी पड़ गया।