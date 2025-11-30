Language
    अमृतसर में मदद मांगने गए युवक ने लगाए थाने में मारपीट के आरोप, पुलिस ने कहा- 'नशे में था...'

    By ANUJ KUMAR SHARMAEdited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 11:10 AM (IST)

    अमृतसर में एक युवक ने ग्रीन एवेन्यू पुलिस चौकी पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। युवक का कहना है कि मदद मांगने पर पुलिस ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और पीटा। पुलिस ने आरोपों को नकारा है और बताया कि युवक नशे में था और बैरियर से टकराकर घायल हो गया था। युवक ने मेडिकल जांच की मांग की है।

    Hero Image

    अमृतसर में मदद मांगने आए युवक ने लगाए पिटाई के आरोप (फोटो: जागरण)

    अनुज शर्मा, अमृतसर। अमृतसर की ग्रीन एवेन्यू पुलिस चौकी में एक युवक ने मारपीट के आरोप लगाए हैं। आरोपी का कहना है कि वह बीती रात रंजीत एवेन्यू क्षेत्र में किसी काम से गया था, जहां कुछ लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की।

    सुरक्षा के लिए वह नजदीकी थाने पहुंचा और पुलिस से मदद मांगी, लेकिन वहां पुलिसकर्मियों ने ही उसके साथ मारपीट कर दी।

    युवक का कहना है कि थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसके साथ गाली-गलौज की और जब उसने अपना मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने की कोशिश की तो उसका फोन छीनकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। आरोप है कि बंद कमरे में उसे बुरी तरह पीटा गया।

    युवक ने यह भी बताया कि उसे छोड़ते समय एक व्यक्ति ने कहा था- आज तुझे 13 बर्थडे गिफ्ट दिया है, जबकि उसका जन्मदिन नहीं था। युवक का कहना है कि पुलिस से मदद मांगना उसके लिए भारी पड़ गया।

    उसने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया कि अगर उसने शराब पी रखी थी तो उसका मेडिकल करवाना चाहिए था, ना कि उसके साथ मारपीट होनी चाहिए थी।

    ग्रीन एवेन्यू चौकी इंचार्ज ने जानकारी दी कि ये युवक रात 3 बजे पहुंचा था। वह नशे की हालत में था। आते ही इसने पुलिसकर्मियों के साथ गलत बोलना शुरू कर दिया।

    इसके बाद वह मोटरसाइकिल भगाने लगा और ये बैरियर के साथ टकरा गया। जब जाने लगा तो कैमरे में वीडियो बनाने लगा। इसके साथ किसी ने मारपीट नहीं की। गिरने से इसे चोट लगी है।