Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमृतसर के राणेवाली गांव में मजदूर ने पत्नी के सिर पर कस्सी मारकर की हत्या

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 01:07 PM (IST)

    अमृतसर के राणेवाली गांव में एक ईंट भट्ठे पर काम करने वाले मजदूर ने अपनी पत्नी की कस्सी से हत्या कर दी। आरोपी नंद किशोर बंजारे, जो शराब का आदी था, पत्नी के साथ झगड़ा करता था। वीरवार को शराब पीकर झगड़े के बाद उसने ज्योति बाई पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    File Photo

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। थाना राजासांसी के अधीन आते राणेवाली गांव में ईंटों वाले भट्ठे पर काम करने वाले मजदूर ने पत्नी की कस्सी मारकर हत्या कर दी। आरोपित मौके से फरार हो गया।

    छत्तीसगढ़ के जिला पाडा हरदी निवासी टिक्का राम की शिकायत पर ताया के बेटे नंद किशोर बंजारे को 28 वर्षीय पत्नी ज्योति बाई की हत्या के मामले में नामजद कर लिया है।

    शिकायतकर्ता ने बताया कि वह रिश्ते में लगते भाई नंद किशोर के साथ कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ से यहां राजासांसी आकर मजदूरी कर काम कर रहा है। वर्तमान में वह भट्ठे पर काम कर रहे हैं। आरोपित का पत्नी के साथ विवाद होता रहता है। शिकायतकर्ता ने बताया कि नंद किशोर राम शराब की लत का शिकार है। वह कई बार शराब पीकर पत्नी की पिटाई भी कर चुका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीरवार दोनों ने काम समाप्त किया और भट्ठे पर बनी झुग्गी में खाना खाने और आराम करने चले गए। वहीं, नंद किशोर ने शराब पी और फिर पत्नी के साथ गाली गलौज करने लगा।

    जब ज्योति ने विरोध किया तो आरोपित ने झुग्गी के बाहर रखी कस्सी से पत्नी के सिर, कमर व शरीर के अन्य हिस्सों पर वार कर जख्मी कर दिया। वारदात के बाद आरोपित फरार हो गया। उन्होंने ज्योति को अस्पताल दाखिल करवाया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

     