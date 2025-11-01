अमृतसर के राणेवाली गांव में मजदूर ने पत्नी के सिर पर कस्सी मारकर की हत्या

जागरण संवाददाता, अमृतसर। थाना राजासांसी के अधीन आते राणेवाली गांव में ईंटों वाले भट्ठे पर काम करने वाले मजदूर ने पत्नी की कस्सी मारकर हत्या कर दी। आरोपित मौके से फरार हो गया।

छत्तीसगढ़ के जिला पाडा हरदी निवासी टिक्का राम की शिकायत पर ताया के बेटे नंद किशोर बंजारे को 28 वर्षीय पत्नी ज्योति बाई की हत्या के मामले में नामजद कर लिया है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि वह रिश्ते में लगते भाई नंद किशोर के साथ कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ से यहां राजासांसी आकर मजदूरी कर काम कर रहा है। वर्तमान में वह भट्ठे पर काम कर रहे हैं। आरोपित का पत्नी के साथ विवाद होता रहता है। शिकायतकर्ता ने बताया कि नंद किशोर राम शराब की लत का शिकार है। वह कई बार शराब पीकर पत्नी की पिटाई भी कर चुका है।