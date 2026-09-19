छठ और दिवाली पर घर जाने की नो टेंशन! अमृतसर से कोलकाता के बीच चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, देखें रूट और टाइमिंग
दीपावली और छठ पर्व पर भीड़ नियंत्रण हेतु अमृतसर और कोलकाता के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा हुई है। ...और पढ़ें
HighLights
अमृतसर-कोलकाता के बीच चलेगी 'पूजा स्पेशल ट्रेन'।
दीपावली और छठ महापर्व पर यात्रियों को मिलेगी राहत।
यह ट्रेन 7 अक्टूबर से 28 नवंबर तक चलेगी।
अनुज शर्मा, अमृतसर। आगामी दीपावली और छठ महापर्व के दौरान ट्रेनों में होने वाली यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा और राहत भरा कदम उठाया है। त्योहारी सीजन में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए अमृतसर और कोलकाता के मध्य नई 'पूजा स्पेशल ट्रेन' चलाने का निर्णय लिया गया है।
इस विशेष ट्रेन के परिचालन से त्योहारों पर घर जाने वाले लाखों प्रवासियों को सीट पाने में सहूलियत होगी और यात्रा आसान बनेगी। रेल प्रशासन के अनुसार ट्रेन संख्या 04624 (अमृतसर–कोलकाता स्पेशल) का परिचालन 7 अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को किया जाएगा। वहीं, वापसी दिशा में ट्रेन संख्या 04623 (कोलकाता–अमृतसर स्पेशल) 10 अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को पटरी पर दौड़ेगी।
दोनों दिशाओं में यह ट्रेन करीब दो महीने तक सेवाएं प्रदान करेगी, जिससे त्योहार के पहले और बाद में लौटने वाले दोनों तरह के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।
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अमृतसर-कोलकाता पूजा स्पेशल ट्रेन: समय-सारिणी एवं विवरण
|विवरण / जानकारी
|ट्रेन संख्या 04624 (अमृतसर से कोलकाता)
|ट्रेन संख्या 04623 (कोलकाता से अमृतसर)
|मार्ग / दिशा
|अमृतसर से कोलकाता
|कोलकाता से अमृतसर
|परिचालन अवधि
|7 अक्टूबर से 25 नवंबर
|10 अक्टूबर से 28 नवंबर
|चलने का दिन
|प्रत्येक बुधवार
|प्रत्येक शनिवार
|कुल सेवा अवधि
|लगभग 2 महीने (त्योहारी सीजन)
|लगभग 2 महीने (त्योहारी सीजन)
|मुख्य लाभ
|दीपावली और छठ महापर्व पर यात्रियों को अतिरिक्त सीटें व आसान यात्रा
|पर्व के बाद वापसी करने वाले यात्रियों को सहूलियत
इन स्टेशनों से होकर गुजरेगी ट्रेन
यह विशेष ट्रेन पंजाब से अपनी यात्रा शुरू करके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कई महत्वपूर्ण व्यावसायिक व सांस्कृतिक केंद्रों से होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाएगी।
ट्रेन के मार्ग में ब्यास, जालंधर सिटी, फगवाड़ा, ढंडारी कलां, अंबाला कैंट, यमुनानगर जगाधरी, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, गोंडा, गोरखपुर, कप्तानगंज, बगहा, नरकटियागंज, बेतिया, सगौली, बापूधाम मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी, किउल, झाझा, जसीडीह, मधुपुर, चित्तरंजन, आसनसोल, दुर्गापुर और बर्द्धमान जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन शामिल हैं।
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सभी श्रेणियों के कोच होंगे उपलब्ध
यात्रियों की हर वर्ग की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस पूजा स्पेशल ट्रेन में द्वितीय वातानुकूलित (2A), तृतीय वातानुकूलित (3A), शयनयान (स्लीपर) और सामान्य (जनरल) श्रेणी के डिब्बे लगाए जाएंगे। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से लंबी दूरी के यात्रियों को अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध होंगी और नियमित ट्रेनों पर दबाव कम होगा।
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