छठ और दिवाली पर घर जाने की नो टेंशन! अमृतसर से कोलकाता के बीच चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, देखें रूट और टाइमिंग

अनुज शर्मा, अमृतसर। आगामी दीपावली और छठ महापर्व के दौरान ट्रेनों में होने वाली यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा और राहत भरा कदम उठाया है। त्योहारी सीजन में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए अमृतसर और कोलकाता के मध्य नई 'पूजा स्पेशल ट्रेन' चलाने का निर्णय लिया गया है।

इस विशेष ट्रेन के परिचालन से त्योहारों पर घर जाने वाले लाखों प्रवासियों को सीट पाने में सहूलियत होगी और यात्रा आसान बनेगी। रेल प्रशासन के अनुसार ट्रेन संख्या 04624 (अमृतसर–कोलकाता स्पेशल) का परिचालन 7 अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को किया जाएगा। वहीं, वापसी दिशा में ट्रेन संख्या 04623 (कोलकाता–अमृतसर स्पेशल) 10 अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को पटरी पर दौड़ेगी।