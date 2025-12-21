अमृतसर जेल स्कैंडल: डॉक्टर पर ड्रग तस्करी का आरोप; पुलिस ने शुरू की जांच

नवीन राजपूत, अमृतसर। फताहपुर जेल में कार्यरत डॉ. कमल को नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में केस दर्ज किया गया है। यह राजफाश कुछ दिन पहले विदेश में बैठे कुख्यात गैंग्स्टर डोनी बल के पकड़े गए गुर्गों बलविंदर सिंह उर्फ बंटी और बख्शीश सिंह में किए हैं। फिलहाल आरोपित डॉ. कमल फरार हो चुका है। मामला सेहत विभाग से जुड़ जाने के कारण पुलिस अधिकारी इसे लेकर ज्यादा कुछ बताने को तैयार नहीं है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि डॉ. कमल और एक फार्मासिस्ट के खिलाफ कुछ दिन पहले तरनतारन जिले के गोइंदवाल थाने में भी एक एफआइआर दर्ज की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोप है कि उक्त दोनों आरोपित अपनी ड्यूटी पर रहते हुए जेल में बंद नशा तस्करों के संपर्क में थे। जांच अधिकारी ने बताया कि कुछ दिन पहले चार पिस्तौल और आधा किलो हेरोइन के साथ पकड़े गए बलविंदर सिंह उर्फ बंटी और बख्शीश सिंह ने बताया कि वह जेल के डाक्टर कमल के संपर्क में हैं।

यह डाक्टर तरनतारन में अपना निजी अस्पताल भी चलाता है। जांच में सामने आया है कि डाक्टर कमल मोबाइल और चार्जर लेकर जेल के भीतर जाता था और वहां बंद डोनी बल और उसके गुर्गों के साथ बात करवाया करता था।

पता चला है कि आने वाले दिनों में पुलिस द्वारा फताहपुर जेल में बंद कुछ अन्य नशा तस्करों को भी प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जाएगा। जांच में सामने आया है पकड़े गए दोनों आरोपितों के इशारे पर भी जेल में नशा बेचा जा रहा है। डाक्टर की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े राज खुल सकते हैं।



पता चला है कि नामजद किए गए डाक्टर के संपर्क में जेल के दर्जनभर कर्मी भी हैं। आरोप है कि नशा बिकवाने में यह संदिग्ध कर्मियों की भूमिका पुलिस खंगालने में लगी है।