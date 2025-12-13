Language
    पत्नी के अवैध संबंधों से परेशान व्यक्ति पहुंचा पुलिस के पास, आशिक पर लगाए मारपीट के आरोप

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 04:04 PM (IST)

    पीड़ित प्रिंस कुमार जानकारी देते हुए।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर । अमृतसर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर अवैध संबंधों के गंभीर आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट करने के आरोप लगा ए हैं। पति ने दावा किया है कि उसे पत्नी के मोबाइल फोन से आपत्तिजनक तस्वीरें मिली हैं। मारपीट किए जाने के बाद पीड़ित अब पुलिस के पास इस संबंध में शिकायत लेकर पहुंचा है।

    पीड़ित पति प्रिंस कुमार निवासी बांके बिहारी वाली गली बटाला रोड ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे उसकी पत्नी और उसका कथित आशिक शामिल हैं। पीड़ित ने अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है और न्याय की मांग की है।

    आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

    मामले को लेकर पुलिस से संपर्क किया गया तो अधिकारियों ने बताया कि यह मामला कथित अवैध संबंधों के चलते हुए आपसी विवाद और मारपीट से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, उन्हें जो शिकायत प्राप्त हुई है, उसके आधार पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है।

    पत्नी के आशिक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और मेडिकल रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आरोप कितने सही हैं और किसकी भूमिका क्या रही है।