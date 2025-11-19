Punjab News: अमृतसर में घर में बने कॉस्मेटिक स्टोर में लगी आग, मालिक की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, अमृतसर। सिविल लाइन था ने के अधीन पड़ते रेस कोर्स रोड की कोठी नंबर 52 में बुधवार की सुबह एकाएक आग लग गई। घर में बना रखे कास्मेटिक के स्टोर के कारण आग तेजी से भड़क गई। आग लगने का कारण शार्ट सर्किट ही बताया जा रहा है। पता चला है कि आग बुझाते समय घर के मालिक किरण आहुजा की मौत हो गई।

दमकल विभाग की चार गाड़ियों ने डेढ़ घंटे बाद किसी तरह आग पर काबू पाया और शव को बाहर निकाला गया।पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लिया।

घटना के बाद परिवार के सदस्यों ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच करवाई जा रही है।

आसपास के लोगों ने बताया कि कोठी नंबर 52 में रहने वाले किरण आहूजा (52) कास्मेटिक का कारोबार करते हैं। उन्होंने कोठी के कमरों को ही अपना स्टोर रूम बना रखा है और घर से ही बाहर डिलीवरी देते है। बुूधवार की सुबह उनकी पौती स्कूल चली गई और परिवार के सदस्य भी अप ने अपने काम पर चले गए। वह लेबर के साथ घर में थे। इस बीच बिजली की तारों में शार्ट सर्किट के कारण आग लग गई।