Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Punjab News: अमृतसर में घर में बने कॉस्मेटिक स्टोर में लगी आग, मालिक की दर्दनाक मौत

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:56 AM (IST)

    अमृतसर में रेस कोर्स रोड पर एक कोठी में आग लगने से मालिक किरण आहुजा की मौत हो गई। घर में कॉस्मेटिक स्टोर होने के कारण आग तेजी से फैली। दमकल विभाग ने डेढ़ घंटे में आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अमृतसर में घर में बने कॉस्मेटिक स्टोर में लगी आग (दाएं- मृतक फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। सिविल लाइन था ने के अधीन पड़ते रेस कोर्स रोड की कोठी नंबर 52 में बुधवार की सुबह एकाएक आग लग गई। घर में बना रखे कास्मेटिक के स्टोर के कारण आग तेजी से भड़क गई। आग लगने का कारण शार्ट सर्किट ही बताया जा रहा है। पता चला है कि आग बुझाते समय घर के मालिक किरण आहुजा की मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दमकल विभाग की चार गाड़ियों ने डेढ़ घंटे बाद किसी तरह आग पर काबू पाया और शव को बाहर निकाला गया।पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लिया।
    घटना के बाद परिवार के सदस्यों ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच करवाई जा रही है।

    आसपास के लोगों ने बताया कि कोठी नंबर 52 में रहने वाले किरण आहूजा (52) कास्मेटिक का कारोबार करते हैं। उन्होंने कोठी के कमरों को ही अपना स्टोर रूम बना रखा है और घर से ही बाहर डिलीवरी देते है। बुूधवार की सुबह उनकी पौती स्कूल चली गई और परिवार के सदस्य भी अप ने अपने काम पर चले गए। वह लेबर के साथ घर में थे। इस बीच बिजली की तारों में शार्ट सर्किट के कारण आग लग गई।

    घर में उठता धुआं देख वह आग बुझाने के लिए कमरों में चले गए। लेकिन वहां धुआं और आग होने के कारण वहीं गिर गए और बुरी तरह से झुलस गए।वहां मौजूद लेबर ने बाहर आकर शोर मचाया। लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। लेबर के लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और डेढ़ घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक किरण की मौत हो चुकी थी। दोपहर बारह बजे उनकी पोती को स्कूल से लाया गया।