अमृतसर में गुरुद्वारा में चोरी, गोलक काट कर लूटा चढ़ावा, सीसीटीवी कैमरे में दिखे चोर

जागरण संवाददाता, अमृतसर । जंडियाला गुरु के मोरी गेट स्थित गुरुद्वारा शाम सिंह में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। देर रात तीन नकाबपोश और हथियारबंद चोरों ने गुरुद्वारे की गोलक काटकर उसमें रखा चढ़ावा चोरी कर लिया। पूरी घटना गुरुद्वारे में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिससे इलाके में दहशत और रोष का माहौल है।

गुरुद्वारा के सेवादार भजन सिंह ने बताया कि रात के समय एक चोर ने गुरुद्वारे के मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जबकि उसके दो साथी बाहर खड़े होकर निगरानी करते रहे। अंदर घुसे चोर ने कटर की मदद से गोलक को काटा और उसमें रखा सारा चढ़ावा निकाल लिया। इसके बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

सुबह घटना की जानकारी मिलते ही गुरुद्वारा प्रबंधन ने इसकी सूचना पुलिस को दी। थाना जंडियाला गुरु की पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें तीन नकाबपोश आरोपी साफ दिखाई दे रहे हैं। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।