    अमृतसर के मजीठा में गुंडागर्दी, फिरौती न देने पर पुराने कार शोरूम को आग के हवाले किया, गैंगस्टर की ऑडियो आई सामने

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:16 PM (IST)

    अमृतसर के मजीठा में एक गैंगस्टर ने फिरौती न मिलने पर एक युवक के पुराने कारों के शोरूम को आग लगा दी। इस घटना का वीडियो और गैंगस्टर की धमकी भरी ऑडियो कॉ ...और पढ़ें

    शोरूम पर पत्थर मारते आरोपी। इन्हीें ने बाद में शोरूम में आग लगा दी।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर । अमृतसर के मजीठा क्षेत्र से गुंडागर्दी का नया मामला सामने आया है। यहां एक गैंगस्टर द्वारा लगातार फिरौती मांगने और रकम न मिलने पर एक युवक के पुरानी कारों के शोरूम को आग के हवाले कर दिया। इस वारदात का वीडियो और गैंगस्टर की धमकी भरी ऑडियो कॉल भी सामने आई है।

    जानकारी के अनुसार, पीड़ित कारोबारी कंवलप्रीत सिंह का मजीठा में पुरानी कारों का शोरूम है। आरोप है कि अमन गोता नाम का गैंगस्टर कई दिनों से फोन कर उससे फिरौती की मांग कर रहा था। जब कंवलप्रीत सिंह ने पैसे देने से इनकार किया तो देर रात शोरूम में आगजनी कर दी गई।

    पीड़ित कारोबारी कंवलप्रीत सिंह।

    चौकीदार का हत्या का प्रयास

    घटना के दौरान शोरूम की रात में सुरक्षा कर रहे बुजुर्ग चौकीदार पर भी हमला करने की कोशिश की गई। आरोप है कि हमलावरों ने गोलियां चलाईं, लेकिन चौकीदार किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। यदि वह समय रहते वहां से न हटता तो बड़ा हादसा हो सकता था।

    पहले भी दी गई थी पुलिस को शिकायत

    पीड़ित कंवलप्रीत सिंह ने बताया कि वह कई बार पुलिस को लिखित शिकायत दे चुका था और गैंगस्टर की धमकियों से अवगत कराया गया था। आरोप है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद भी गैंगस्टर ने दोबारा फोन कर जान से मारने और हमला करने की धमकी दी थी, जिसके बाद यह वारदात अंजाम दी गई।

    पुलिस जांच में जुटी, ऑडियो क्लिप की जांच जारी

    इस मामले में आगजनी की सीसीटीवी/मोबाइल वीडियो और धमकी की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने के बावजूद व्यापारी वर्ग में भारी डर बना हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आगजनी, फायरिंग और फिरौती की धाराओं के तहत केस दर्ज किया जा रहा है।