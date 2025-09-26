पंजाब में ASI का मर्डर करने वाले कैदी की हत्या, गैंगस्टर जग्गू के गुर्गों ने ताबड़तोड़ बरसाईं गोलियां

अमृतसर के छेहरटा में धर्म जीत नामक एक व्यक्ति की बाइक सवार तीन युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह हत्या डिब्रूगढ़ जेल में बंद गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के इशारे पर की गई। धर्म जीत ने अमृतसर जेल में जग्गू के साथ झगड़ा किया था जिसके चलते जग्गू ने अपने गुर्गों को भेजकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, अमृतसर। छेहरटा की हुकम चंद कॉलोनी में वीरवार की देर रात बाइक पर सवार तीन युवकों ने जेल से पैरोल पर धर्म जीत की गोलियां मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार फरार हो गए। पता चला है कि यह हत्या डिब्रूगढ़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के इशारे पर उसके गुर्गों ने करवाई है। धर्मा और उसके साथियों ने अमृतसर जेल में रहते हुए जग्गू के साथ झगड़ा किया था। इसी बात की रंजिश में जग्गू ने अपने गुर्गों को भेज कर उक्त वारदात को अंजाम दिया है। एएसआई रविंदर सिंह की गोलियां मारकर हत्या बता दें साल 2012 में छेहरटा में एएसआई रविंदर सिंह की उसकी बेटी के सामने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। उक्त वारदात में धर्म जीत मुख्यारोपित रंजीत सिंह राणा के साथ था।

राणा अकाली दल का जिला प्रधान था। रंजीत सिंह राणा और धर्मजीत उर्फ धर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वह पेरोल पर कई बार जेल से घर आ चुका है और इस बार 12 सितंबर को जेल से घर लौटा था। वीरवार की देर रात वह अपनी कार में सवार होकर दोस्तों से मिलकर घर लौटा था। जैसे ही वह घर के बाहर पहुंचा तो बाइक पर सवार युवकों उसे घर के बाहर घेर लिया।

पहले से ही कर रहे थे रेकी पता चला है कि बाइक सवार उसकी पहले से रेकी कर रहे थे। घर के बाहर एक युवक बाइक स्टार्ट कर रुका रहा और दो ने बाइक से उतर कर ताबड़तोड़फा फायरिंग की और धर्मा की हत्या कर दी। धर्मा की पत्नी पल्लवी बताया कि वारदात में आरोपितों ने उनके पति की हत्या कर दी है।