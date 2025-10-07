Language
    अमृतसर में मिलावटखोरों की खैर नहीं! टपियाला से 165 किलो नकली खोया और 725 किलो सूखा दूध जब्त; बिना लाइसेंस चल रहा था धंधा

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 09:37 PM (IST)

    अमृतसर के गांव टपियाला में खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक क्विंटल 65 किलो नकली खोया और 725 किलो सूखा दूध बरामद किया। सहायक खाद्य आयुक्त राजेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में टीम ने वसन सिंह के घर पर छापा मारा जो बिना लाइसेंस के घटिया खोया तैयार कर रहा था।

    गांव टपियाला में खाद्य विभाग ने एक क्विंटल 65 किलो नकली खोया बरामद किया (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। स्वास्थ्य विभाग की मिलावटखोरों के खिलाफ चल रही सख्त मुहिम के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। सहायक खाद्य आयुक्त राजेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने गांव टपियला में छापा मारकर एक क्विंटल 65 किलो नकली खोया और 725 किलो सूखा दूध (मिल्क पाउडर) बरामद किया।

    टीम ने मौके पर पाया कि यह पूरा सामान संदिग्ध परिस्थितियों में रखा गया था और खोया में घटिया व मिलावटी सामग्री का उपयोग किया जा रहा था। यह कार्रवाई वसन सिंह नामक व्यक्ति के घर पर की गई, जहां से उक्त नकली खोया और सूखा दूध जब्त किया गया।

    अधिकारियों ने बताया कि वसन सिंह लंबे समय से दूध और दूध से बने उत्पादों का कारोबार करता था, लेकिन इस बार उसे बिना लाइसेंस और मानक गुणवत्ता के विपरीत खोया तैयार करते हुए पकड़ा गया। टीम को मौके से खोया तैयार करने के बर्तन, गैस सिलेंडर और अन्य उपकरण भी मिले।

    सहायक फूड कमिश्नर राजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि बरामद किए गए खोया और सूखे दूध के नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। प्राथमिक जांच में यह संदेह जताया जा रहा है कि खोया में वनस्पति तेल और सिंथेटिक पदार्थों की मिलावट की गई है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई त्योहारों के मौसम में उपभोक्ताओं को मिलावटी उत्पादों से बचाने के उद्देश्य से की जा रही है।

    राजेंद्र पाल सिंह ने स्पष्ट किया कि मिलावटखोरी के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध खाद्य उत्पाद की सूचना तुरंत विभाग को दें ताकि सख्त कार्रवाई की जा सके।