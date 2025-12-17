अमृतसर के छेहर्टा में चैंबर को लेकर विवाद, 40 राउंड फायरिंग हुई, मुख्य आरोपी विक्की गिरफ्तार
अमृतसर के छेहर्टा में चैंबर को लेकर हुए विवाद में 40 राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद मुख्य आरोपी विक्की को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के छेहर्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरु अमरदास कॉलोनी, नारायणगढ़ में गली में बने चैंबर को लेकर हुए विवाद ने बुधवार को हिंसक रूप ले लिया। विक्की नाम का युवक अपने साथियों के साथ इलाके में पहुंचा और फायरिंग कर दहशत फैला दी।
घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन इलाके में अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी विक्की तकरीबन ढाई बजे के करीब 8 से 10 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर लगभग 10 युवकों के साथ इलाके में पहुंचा था। सभी युवकों के पास पिस्टल होने का दावा किया जा रहा है।
करीब चार बजे जैसे ही तिरलोक सिंह नजर आया, आरोपियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर इलाके के लोग घरों से बाहर निकल आए। लोगों के इकट्ठा होने पर आरोपी हवाई फायर करते हुए मौके से फरार हो गए।
एक दिन पहले हुई थी लड़ाई
बताया गया है कि इससे एक दिन पहले भी विक्की और इलाके में रहने वाले तिरलोक सिंह के बीच चैंबर को लेकर बहस और मारपीट हुई थी। आरोप है कि विक्की इलाके में बना चैंबर बंद कर रहा था, जिसको लेकर विवाद बढ़ा। मामले को सुलझाने के लिए रात को इलाके के मौजिज लोगों की बैठक हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया था।
भागते समय आरोपी अपनी स्विफ्ट कार (नंबर पीबी45 एई 2345) मौके पर ही छोड़ गए। गुस्साए लोगों ने कार के शीशे तोड़ दिए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
मुख्य आरोपी काबू, अन्य की तलाश जारी
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी विक्की को हिरासत में ले लिया है, जबकि उसके अन्य साथियों की तलाश जारी है। मौके पर एसीपी शिवदर्शन भी पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना को लेकर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है। फायरिंग में इस्तेमाल हथियारों की बरामदगी और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
