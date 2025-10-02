Language
    अमृतसर में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद, दो गुटों के बीच ताबड़तोड़ चलीं गोलियां

    By akhilesh kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:14 PM (IST)

    अमृतसर के गांव वनिके में पुरानी रंजिश के चलते दो गुटों में मारपीट हुई जिसमें गोलियां चलीं। इस गोलीकांड में दो लोग घायल हो गए। सिकंदर सिंह ने सहैलप्रीत और विशाल पर नशा करने और हमला करने का आरोप लगाया है जबकि मुख्तार सिंह ने इन आरोपों का खंडन किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है।

    पुरानी रंजिश को लेकर मामूली विवाद के बाद चली गोलियां, दो घायल (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। गांव वनिके में पुरानी रंजिश को लेकर हुए मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें गोलियां चली। इस गोली कांड में दो लोग घायल हो गए।

    इस संबंध में जानकारी देते हुए सिकंदर सिंह ने बताया कि सहलप्रीत सिंह और विशाल सिंह पुत्र मुख्तार सिंह, जो नशे का कथित तौर पर काम करते हैं, जब मैंने उन्हें ऐसा करने से रोका, तो वे बाहरी गांवों से आदमी लेकर आए और मेरे घर पर हमला कर दिया और गोलियां चलानी शुरू कर दीं।

    लगभग 15 गोलियां चलाईं, जिनमें से एक गोली गेट पार करके मेरे चाचा जागीर सिंह के हाथ में लग गई, जिनका सरकारी अस्पताल लोपोके में इलाज चल रहा है।

    उन्होंने पुलिस प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर न्याय दिलाने की मांग की। इस संबंध में जब विपक्षी गुट के मुख्तार सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया, तो उन्होंने कहा कि हम न तो कोई नशा करते हैं और न ही हमने कोई गोली चलाई, लेकिन सिकंदर सिंह ने मेरे बेटे को घायल कर दिया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    लोपोके थाना मुखी सुमित सिंह ने संपर्क करने पर बताया कि दोनों पक्षों की ओर से शिकायत मिली है। जिसमें एक पक्ष द्वारा गोली चलाने की बात सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।