    अमृतसर में अकाली दल के पूर्व नेता के परिवार पर फायरिंग, किस बात पर छिड़ा विवाद?

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:58 AM (IST)

    अमृतसर में नशा तस्करी के आरोप में गुजरात जेल में बंद पूर्व अकाली नेता अनवर मसीह के परिवार पर कार सवार ने फायरिंग की। कार मोड़ने को लेकर हुए विवाद में हमलावर ने गाली-गलौज की और गोली मारने की धमकी दी। जोअल मसीह के कार लेकर निकलने के बाद भी हमलावर ने पीछा कर फायरिंग की और फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    अमृतसर: पूर्व अकाली नेता के परिवार पर हमला, गोलीबारी से दहशत (File Photo)

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। नशा तस्करी में गुजरात जेल में बंद पूर्व अकाली नेता अनवर मसीह के परिवार पर कार सवार व्यक्ति ने कार मोड़ने को लेकर हुए विवाद में गोलियां चला दीं।

    घटना सोमवार दोपहर की है। आकाश एवेन्यू निवासी पांच साल से जेल में बंद पूर्व अकाली नेता अनवर मसीह के बेटे जोअल मसीह ने बताया कि वह परिवार के साथ कार में सवार होकर मेडिकल कालेज के बाहर से निकल रहा था। इस बीच एक अन्य कार सवार के साथ कार मोड़ने पर उसका विवाद हो गया।

    कार चालक ने जोअल मसीह और उसके परिवार के साथ गालीगलौज किया। आरोप है कि कार सवार ने उसे गोली मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन विवाद नहीं थम रहा था। बाद में परिवार ने बाहर निकल कर जोअल को कार के भीतर बैठाया।
    जोअल कार लेकर आगे निकल गया। इसके बाद कार सवार भी जोअल भी कार लेकर निकल गया।

    बावजूद कार सवार ने जोअल मसीह का पीछा किया और उसकी कार पर फायरिंग कर फरार हो गया। उल्लेखनीय है कि अनवर मसीह 194 किलो हेरोइन मामले में गुजरात की जेल में बंद है।