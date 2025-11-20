पंजाब में टारगेट किलिंग की साजिश नाकाम, ISI कनेक्शन वाला गैंगस्टर पुलिस मुठभेड़ में ढेर
अमृतसर पुलिस ने एक मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर हरजिंदर सिंह उर्फ हैरी को मार गिराया। उस पर आईएसआई और विदेशी गैंगस्टरों के साथ मिलकर पंजाब में टारगेट किलिंग की साजिश रचने का शक था। पुलिस कमिश्नर जीपीएस भुल्लर ने बताया कि हैरी जेल से रिहा होने के बाद तुरंत सक्रिय हो गया था। मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। अमृतसर पुलिस के एंटी-गैंगस्टर ऑपरेशन सेल ने गुरुवार देर शाम एक बड़े एनकाउंटर को अंजाम देते हुए कुख्यात गैंगस्टर हरजिंदर सिंह उर्फ हैरी को मार गिराया। उसका साथी सनी अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों में भाग निकला। दोनों पर पाकिस्तान स्थित आईएसआई और विदेशी गैंगस्टरों के साथ मिलकर पंजाब में टारगेट किलिंग की साजिश रचने का शक था।
पुलिस कमिश्नर जीपीएस भुल्लर ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एएनआई को बताया कि 7 नवंबर को जेल से रिहा हुआ हरजिंदर हैरी तुरंत सक्रिय हो गया था। उसे सूचना मिली थी कि वह किसी बड़े व्यक्ति को निशाना बनाने की फिराक में है। गुरुवार शाम पुलिस को खुफिया सूचना मिली कि हैरी और उसका साथी सनी मोटरसाइकिल पर किसी वारदात को अंजाम देने निकले हैं।पुलिस ने नाका लगाया।
<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Punjab | Amritsar Police Commissioner GPS Bhullar says, "...Late evening, Anti-Gangster Operations Cell received information that a notorious criminal and his associate, who had links with Pakistan-based ISI and foreign-based gangsters, had recently been released from… <a href="https://t.co/wVBkxUYOfL">https://t.co/wVBkxUYOfL</a> <a href="https://t.co/IVqB84Dm45">pic.twitter.com/IVqB84Dm45</a></p>— ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1991252260291260521?ref_src=twsrc%5Etfw">November 19, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
आगे बताया गया कि जैसे ही दोनों बाइक सवार पुलिस को देखकर पीछे मुड़े, उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई। दोनों ने पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने पहले हवा में फायरिंग कर आत्मसमर्पण की चेतावनी दी, लेकिन आरोपियों ने नहीं मानी। एक पुलिस वाहन को भी गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की।
उन्होंने कहा कि गोलीबारी में हरजिंदर हैरी को गोली लगी। पुलिस उसे तुरंत सिविल अस्पताल जालियांवाला बाग ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसका साथी सनी अंधेरे और खेतों का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने उसकी तलाश के लिए बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।
