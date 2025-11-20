Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब में टारगेट किलिंग की साजिश नाकाम, ISI कनेक्शन वाला गैंगस्टर पुलिस मुठभेड़ में ढेर

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 05:20 AM (IST)

    अमृतसर पुलिस ने एक मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर हरजिंदर सिंह उर्फ हैरी को मार गिराया। उस पर आईएसआई और विदेशी गैंगस्टरों के साथ मिलकर पंजाब में टारगेट किलिंग की साजिश रचने का शक था। पुलिस कमिश्नर जीपीएस भुल्लर ने बताया कि हैरी जेल से रिहा होने के बाद तुरंत सक्रिय हो गया था। मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अमृतसर पुलिस ने एक मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर हरजिंदर सिंह उर्फ हैरी को मार गिराया।

    डिजिटल डेस्क, अमृतसर। अमृतसर पुलिस के एंटी-गैंगस्टर ऑपरेशन सेल ने गुरुवार देर शाम एक बड़े एनकाउंटर को अंजाम देते हुए कुख्यात गैंगस्टर हरजिंदर सिंह उर्फ हैरी को मार गिराया। उसका साथी सनी अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों में भाग निकला। दोनों पर पाकिस्तान स्थित आईएसआई और विदेशी गैंगस्टरों के साथ मिलकर पंजाब में टारगेट किलिंग की साजिश रचने का शक था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस कमिश्नर जीपीएस भुल्लर ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एएनआई को बताया कि 7 नवंबर को जेल से रिहा हुआ हरजिंदर हैरी तुरंत सक्रिय हो गया था। उसे सूचना मिली थी कि वह किसी बड़े व्यक्ति को निशाना बनाने की फिराक में है। गुरुवार शाम पुलिस को खुफिया सूचना मिली कि हैरी और उसका साथी सनी मोटरसाइकिल पर किसी वारदात को अंजाम देने निकले हैं।पुलिस ने नाका लगाया।

    <blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Punjab | Amritsar Police Commissioner GPS Bhullar says, &quot;...Late evening, Anti-Gangster Operations Cell received information that a notorious criminal and his associate, who had links with Pakistan-based ISI and foreign-based gangsters, had recently been released from… <a href="https://t.co/wVBkxUYOfL">https://t.co/wVBkxUYOfL</a> <a href="https://t.co/IVqB84Dm45">pic.twitter.com/IVqB84Dm45</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1991252260291260521?ref_src=twsrc%5Etfw">November 19, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

    आगे बताया गया कि जैसे ही दोनों बाइक सवार पुलिस को देखकर पीछे मुड़े, उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई। दोनों ने पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने पहले हवा में फायरिंग कर आत्मसमर्पण की चेतावनी दी, लेकिन आरोपियों ने नहीं मानी। एक पुलिस वाहन को भी गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की।

    उन्होंने कहा कि गोलीबारी में हरजिंदर हैरी को गोली लगी। पुलिस उसे तुरंत सिविल अस्पताल जालियांवाला बाग ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसका साथी सनी अंधेरे और खेतों का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने उसकी तलाश के लिए बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

    पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मोबाइल की फोरेंसिक जांच से हैरी के आईएसआई और विदेशी गैंगस्टरों से सीधे संपर्क की पुष्टि होने की उम्मीद है। हैरी पर पहले से हत्या, हत्या के प्रयास, फिरौती और गैंगस्टर एक्ट के कई मुकदमे दर्ज थे।पुलिस ने हरजिंदर हैरी के खिलाफ धारा 302, 307, 353, 186, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    गौरतलब है कि फरार सनी की धरपकड़ के लिए स्पेशल टीम गठित कर दी गई है।अमृतसर पुलिस ने इसे बड़ी सफलता बताया है और कहा है कि पंजाब में टारगेट किलिंग की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।