    अमृतसर में फिरौती मांगने वाले दो बदमाशों का एनकाउंटर, एयरपोर्ट पर बाहर पुलिस ने घेरा

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 05:23 PM (IST)

    पंजाब के अमृतसर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। अमृतसर एयरपोर्ट के बाहर पुलिस ने दो बदमाशों को घेर लिया, जिसके बाद दोनों ओर से फायरिंग हुई। इ ...और पढ़ें

    एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया बदमाश व क्राइम स्पॉट पर पहुंचे डीआईजी

    जागरण संवाददाता, अमृतसर।  पंजाब के अमृतसर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। अमृतसर एयरपोर्ट के बाहर पुलिस ने दो बदमाशों को घेर लिया, जिसके बाद दोनों ओर से फायरिंग हुई। इस एनकाउंटर में दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में दाखिल कराया गया है।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, घायल बदमाशों की पहचान गुरपिंदर सिंह और वंशप्रीत सिंह के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी फिरौती गैंग से जुड़े हुए थे और लंबे समय से पुलिस की निगरानी में थे। बताया जा रहा है कि पुलिस को उनके मूवमेंट को लेकर पुख्ता सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एयरपोर्ट के बाहर नाकाबंदी कर उन्हें रोकने की कोशिश की गई।

    सूत्रों के मुताबिक, जब पुलिस ने दोनों बदमाशों को घेरा तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं, जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए। इसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और पूरे इलाके को सुरक्षित कर लिया गया।

    जांच के लिए पहुंचे डीआईजी व एसएसपी

    घटना की जानकारी मिलने के बाद डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल और एसएसपी रूरल सोहेल कासिम मीर मौके पर पहुंचे। जिसके बाद दोनों को अस्पताल इलाज के लिए लेजाया गया है। फिलहाल दोनों आरोपियों का इलाज पुलिस निगरानी में चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

    इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की ओर से अभी तक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि, डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल और एसएसपी रूरल सोहेल कासिम मीर द्वारा जल्द ही इस एनकाउंटर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी।

     

     