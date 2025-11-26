Amritsar News: उत्तराखंड से पंजाब तक नशीली दवाओं का अवैध नेटवर्क, एसीबी हिरासत में चार आरोपियों ने खोले कई राज

जागरण संवाददाता, अमृतसर। उत्तराखंड से लेकर पंजाब तक फैले नशीली दवाओं के धंधे पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। चार आरोपितों ने एनसीबी के अधिकारियों के समक्ष कई राज फाश किए हैं।

इस बीच 62 हजार नशीली गोलियां सहित गिरफ्तार किए सुल्तानविंड रोड के सूरज को मंगलवार दोपहर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपित को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है।

उधर, पांच लाख नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार उत्तराखंड के तीन आरोपितों से देहरादून, रुड़की, पानीपत, अंबाला और पंजाब के कई शहरों में सप्लाई होने वाली नशीली दवाओं की जानकारी मिली है।

पता चला है कि एनसीबी आने वाले दिनों में एक बार फिर उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब में बड़े स्तर पर कार्रवाई करने वाली है। वहीं,अमृतसर की एक बड़ी फार्मा कंपनी पर एनसीबी की दबिश जारी है।

पता चला है कि पिछली बार की तरह इस बार भी कंपनी का मालिक राजनीतिक लोगों की शरण में पहुंच चुका है। लेकिन केंद्रीय एजेंसी की यह कार्रवाई रुकने वाली नहीं है।

बता दें कि तीन साल पहले इस कंपनी पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी। लेकिन एक एडीजीपी स्तर के अधिकारी ने फाइल अपने पास मंगवा ली और कार्रवाई को रोक दिया। आरोप था कि कार्रवाई रोकने के बदले बड़ी डील करवाई गई थी।