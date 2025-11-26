Amritsar News: उत्तराखंड से पंजाब तक नशीली दवाओं का अवैध नेटवर्क, एसीबी हिरासत में चार आरोपियों ने खोले कई राज
अमृतसर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने उत्तराखंड से पंजाब तक फैले नशीली दवाओं के अवैध नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। एसीबी ने चार आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिन्होंने पूछताछ में कई राज खोले हैं। एसीबी नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। उत्तराखंड से लेकर पंजाब तक फैले नशीली दवाओं के धंधे पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। चार आरोपितों ने एनसीबी के अधिकारियों के समक्ष कई राज फाश किए हैं।
इस बीच 62 हजार नशीली गोलियां सहित गिरफ्तार किए सुल्तानविंड रोड के सूरज को मंगलवार दोपहर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपित को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है।
उधर, पांच लाख नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार उत्तराखंड के तीन आरोपितों से देहरादून, रुड़की, पानीपत, अंबाला और पंजाब के कई शहरों में सप्लाई होने वाली नशीली दवाओं की जानकारी मिली है।
पता चला है कि एनसीबी आने वाले दिनों में एक बार फिर उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब में बड़े स्तर पर कार्रवाई करने वाली है। वहीं,अमृतसर की एक बड़ी फार्मा कंपनी पर एनसीबी की दबिश जारी है।
पता चला है कि पिछली बार की तरह इस बार भी कंपनी का मालिक राजनीतिक लोगों की शरण में पहुंच चुका है। लेकिन केंद्रीय एजेंसी की यह कार्रवाई रुकने वाली नहीं है।
बता दें कि तीन साल पहले इस कंपनी पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी। लेकिन एक एडीजीपी स्तर के अधिकारी ने फाइल अपने पास मंगवा ली और कार्रवाई को रोक दिया। आरोप था कि कार्रवाई रोकने के बदले बड़ी डील करवाई गई थी।
पुराना केस भी खोल रही एनसीबी
पता चला है कि पुलिस इस प्रकरण के साथ-साथ साल 2019 में दर्ज किया गया केस भी जांच रही है। यही नहीं, केस से जुड़ी फाइल मंगवाने की तैयारी की जा रही है। पुराने अफसरों को भी पूछताछ के लिए अपने कार्यालय बुलाने वाली है। इसे साथ थी अमृतसर (देहात) पुलिस जिला के अधीन आते मत्तेवाल थाने में दर्ज एफआइआर भी जांची जा रही है। दवा कारोबारियों की भूमिका भी जांच एनसीबी एक बार फिर खंगाल सकती है।
यह है मामला
एनसीपी ने चार दिन पहले उत्तराखंड के तीन कारोबारियों को पांच लाख नशे की गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था। उनकी पूछताछ के बाद सुल्तानविंड रोड स्थित सूरज को 62 हजार नशे की गोलियां सहित काबू किया गया। सूरज ने पूछताछ में कटरा शेर सिंह दवा मार्केट के कारोबारी के नाम सहित उनके गोदामों के बारे में राज खोले हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।