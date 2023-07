Amritsar Crime: पुलिस ने 12 घंटे में ही सुलझाया बुजुर्ग की हत्या का मामला, चार लुटेरे गिरफ्तार; कैश भी बरामद

पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने बुजुर्ग की हत्या का मामला महज 12 घंटे में सुलझा लिया। पुलिस ने मर्डर केस में चार लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों की कब्जे से 35 हजार रुपये बरामद किए हैं। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि अब आरोपितों की सख्ती से पूछताछ की जाएगी।

पुलिस ने 12 घंटे में ही सुलझाया बुजुर्ग की हत्या का मामला, चार लुटेरे गिरफ्तार

अमृतसर, जागरण संवाददाता। इंदिरा कॉलोनी स्थित गली नंबर तीन में बुजुर्ग गुलशन सिंह सोढ़ी की हत्या के मामले को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर हल कर लिया। पुलिस ने चारों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 35 हजार की नकदी, जेवरात मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई एक्टिवा बरामद हुई है। आरोपितों की पहचान दीपक उर्फ सनी उर्फ चिचड़ निवासी मुस्तफाबाद बटाला रोड, लवप्रीत सिंह उर्फ कल्टा निवासी मुस्तफाबाद बटाला रोड, केवल मसीह उर्फ सन्नी निवासी बटाला जिला गुरदासपुर और अजय उर्फ प्रिंस निवासी बटाला जिला गुरदासपुर के रूप में हुई है। कुछ ही घंटों में सुलझा लिया मामला पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है कि आरोपितों ने घर से कितने रुपए लूटे थे। इसके अलावा, डीवीआर भी बरामद करना बाकी है। एडीसीपी प्रभजोत सिंह विर्क का कहना है कि पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाले तो आरोपितों की पहचान कर ली गई। पुलिस ने यह मामला कुछ घंटों में ही सुलझा लिया था। उन्होंने कहा कि दीपक उर्फ सनी मृतक का पड़ोसी था और केवल मसीह उनके पड़ोस में पहले किराए पर रहकर जा चुका था, इसलिए इन्हें पता था कि बुजुर्ग घर में अकेले ही रहता है जिसके पश्चात इन्होंने योजना बनाई हो अपनी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।

