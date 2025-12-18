अमृतसर में दुकानदार ने मुफ्त सब्जी ले जाने से रोका, एएसआई ने दे दी धमकी, वीडियो वायरल
अमृतसर में पुलिस चौकी कबीर पार्क के पास एक एएसआई द्वारा रेहड़ी वालों को धमकाने और मुफ्त सब्जी लेने का मामला सामने आया है। एक दुकानदार ने वीडियो बनाकर ...और पढ़ें
नितिन कालिया, अमृतसर । अमृतसर की पुलिस चौकी कबीर पार्क के अधीन आती यूटी मार्केट के समीप एक पुलिसकर्मी द्वारा रेहड़ी फड़ी लगाने वालों को दुकान पलटाने की धमकियां देकर सब्जी लेने का मामला सामने आया है। जिसका एक विडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
ये वीडियो दुकानदार द्वारा बनाकर वीरवार को सोशल मीडिया पर वायरल करने के साथ साथ कबीर पार्क चौकी में लिखित शिकायत भी की गई है। दुकानदार द्वारा आरोप है कि यह सिलसिला पिछले एक वर्ष से चला आ रहा है।
अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में मामला आया है। वीडियो क्लिप में दिख रहा है कि एएसआई यहां पहुंचकर सब्जी वाले के बहसबाजी करता नज़र आ रहा है। यहां के एक दुकानदार ने ही यह वीडियो बना ली।
दुकानदार के आरोप- मुफ्त सब्जी ले जाता है एएसआई
दुकानदार संदीप सिंह ने आरोप लगाया है कि एएसआई भुपेंद्र सिंह कत्थूनंगल स्थित ड्यूटी पर तैनात है और अटारी स्थित गांव का रहने वाला है। एएसआई पिछले एक वर्ष से उससे मुफ्त में सब्जियां लेकर जा रहा है।
उसने कहा कि बुधवार रात जब एएसआई उससे सब्जी लेकर जाने लगा तो उसने सब्जी के पैसे मांग लिए, जिसके बाद एएसआई भुपेंद्र सिंह ने ग्राहकों के सामने उससे गाली गलौज करते हुए उसकी दुकान पलटाकर सब्जियां फेंकने की धमकियां देनी शुरू कर दी।
दुकानदार ने कहा कि सड़क किनारे दुकान लगाते हैं तो पुलिस वाले सब्जी लेकर चले जाते हैं। उनसे पैसे मांगने की हिम्मत नहीं है। उन्हें पता है कि जिस दिन पैसे मांगे, उसी दिन यहां से खदेड़ना शुरू कर देंगे।
एएसआई का इल्जामों से इंकार
उधर जब एएसआई भुपेंद्र सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उसने किसी दुकानदार को कोई धमकी नहीं दी, ना ही मुफ्त में सब्जियां ली है, बल्कि बुधवार को उसने पचास का नोट देकर चालीस रुपए की सब्जी खरीदी थी। उसने कहा कि दुकानदार द्वारा गलत लहजे से बात करने को लेकर उनकी मामूली सी बहस हुई थी, पर कभी भी किसी दुकानदार को धमकियां देकर सब्जी नहीं ली गई।
