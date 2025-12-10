अमृतसर में तेज रफ्तार कार की भीषण टक्कर, 100 मीटर दूर जाकर गिरा इंजन, तीन युवकों की मौत
पंजाब के अमृतसर में एक तेज रफ्तार कार दुर्घटना में तीन युवकों की मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का इंजन 100 मीटर दूर जा गिरा। घटना की जानकारी मि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर बाइपास पर माहलां पुल के पास देर रात एक भयावह सड़क हादसा हो गया। जिसमें कार सवार चार युवकों में से तीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौथा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब पिंड लोपोके की तरफ से आ रही एक कार तेज गति में अनियंत्रित हो गई। घटना रात तकरीबन डेढ़ बजे की बताई जा रही है।
हादसा इतना भयानक था कि कार का इंजन तक अलग हो गया और तकरीबन 100 मीटर दूर जाकर गिरा। पुलिस ने की पुष्टि की है कि घटना में तीन की मौत हो गई है। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने बताया कि कार में सवार चारों युवक गांव लोपोके की ओर से आ रहे थे। कार की हालत देख इसे तेज रफ्तार का कहर माना जा सकता है।
शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया
पुलिस ने तीनों मृतकों की पहचान की पुष्टि करते हुए बताया कि जोबन निवासी गांव चक मिश्री खां का निवासी था। जबकि दूसरा बिल्ला युवक गांव लोपोके और तीसरा अवतार सिंह गांव बोपाराय बाज कलां का रहने वाला था।
इस हादसे में एक युवक घायल हुआ है, जिसकी पहचान सुंनी निवासी चक मिश्री खां के रूप में हुई है। उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है और उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
हादसे की आवाज सुन आसपास के लोग जागे
भयानक हादसे की रात आवाज इतनी अधिक थी कि आसपास के लोग तक जाग गए। आसपास के लोगों ने ही पुलिस व एंबुलेंस को फोन कर घटना की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के सही कारणों की जांच की जा रही है।
