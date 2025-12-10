अमृतसर में तेज रफ्तार कार की भीषण टक्कर, 100 मीटर दूर जाकर गिरा इंजन, तीन युवकों की मौत

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर बाइपास पर माहलां पुल के पास देर रात एक भयावह सड़क हादसा हो गया। जिसमें कार सवार चार युवकों में से तीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौथा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब पिंड लोपोके की तरफ से आ रही एक कार तेज गति में अनियंत्रित हो गई। घटना रात तकरीबन डेढ़ बजे की बताई जा रही है।

हादसा इतना भयानक था कि कार का इंजन तक अलग हो गया और तकरीबन 100 मीटर दूर जाकर गिरा। पुलिस ने की पुष्टि की है कि घटना में तीन की मौत हो गई है। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने बताया कि कार में सवार चारों युवक गांव लोपोके की ओर से आ रहे थे। कार की हालत देख इसे तेज रफ्तार का कहर माना जा सकता है।

शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया पुलिस ने तीनों मृतकों की पहचान की पुष्टि करते हुए बताया कि जोबन निवासी गांव चक मिश्री खां का निवासी था। जबकि दूसरा बिल्ला युवक गांव लोपोके और तीसरा अवतार सिंह गांव बोपाराय बाज कलां का रहने वाला था।