जामनगर से धराया अमृतसर बस स्टैंड हत्याकांड का मास्टरमाइंड, गुजरात ATS की बड़ी कामयाबी
पंजाब पुलिस की सूचना पर गुजरात एटीएस और जामनगर एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई में अमृतसर बस स्टैंड हत्याकांड के वांछित आरोपी लवप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी जामनगर के मेघपर इलाके में छिपा था और गिरफ्तारी से पहले हेल्पर की नौकरी कर रहा था। पूछताछ में उसने हत्या की साजिश में शामिल होने की बात कबूल की। पंजाब पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड हासिल कर लिया है।
अनुज शर्मा, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में हुए चर्चित बस स्टैंड हत्या मामले के वांछित आरोपी को गुजरात ATS और जामनगर स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) ने संयुक्त ऑपरेशन में जामनगर जिले के मेघपर इलाके से गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान लवप्रीत सिंह हरजीत सिंह के रूप में हुई है। गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले ही एक स्थानीय कंपनी में हेल्पर की नौकरी पर लगा था।
बीते महीने अमृतसर के ‘A’ डिवीजन थाना क्षेत्र में बस स्टैंड पर मक्खन सिंह माधोलूराम की हत्या का मामला दर्ज किया गया था।
इस केस में पंजाब पुलिस पहले ही धर्मवीर सिंह, कर्मवीर सिंह, बिक्रंमजीत सिंह और जॉनी को गिरफ्तार कर चुकी थी। पूछताछ के दौरान लवप्रीत सिंह का नाम हत्या की साजिश में एक महत्वपूर्ण आरोपी के रूप में सामने आया।
जब जांच में सामने आया कि लवप्रीत गुजरात के जामनगर भाग गया है, तो पंजाब पुलिस ने तुरंत गुजरात ATS को उसकी लोकेशन और विवरण भेजे।
सूचना मिलते ही गुजरात ATS ने जामनगर SOG के साथ मिलकर कार्रवाई शुरू की। दोनों टीमों ने मेघपर औद्योगिक क्षेत्र की एक चाली में छिपे लवप्रीत सिंह को ट्रेस किया, जहां वह अस्थायी मजदूर के रूप में काम कर रहा था।
टीमों ने मौके पर उसकी पहचान की पुष्टि की और बिना किसी प्रतिरोध के उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के लिए आरोपी को अहमदाबाद स्थित ATS कार्यालय ले जाया गया।
पूछताछ में खोले कई राज
प्रारंभिक पूछताछ में लवप्रीत ने स्वीकार किया कि वह अमृतसर बस स्टैंड पर मक्खन सिंह की हत्या की साजिश में धर्मवीर और अन्य साथियों के साथ शामिल था। हत्या की योजना भी आपसी मीटिंग और फोन वार्तालाप के माध्यम से बनाई गई थी।
पंजाब पुलिस ने हासिल किया ट्रांजिट रिमांड
गुजरात ATS से पंजाब पुलिस ने लवप्रीत सिंह का ट्रांजिट रिमांड हासिल किया है। अनुमान है कि कल तक आरेपी अमृतसर पहुंच जाएगा। जहां उसे कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पंजाब पुलिस आरोपी से हत्या की साजिश, हथियारों की व्यवस्था और अन्य फरार साथियों के बारे में पूछताछ करेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।