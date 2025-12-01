जामनगर से धराया अमृतसर बस स्टैंड हत्याकांड का मास्टरमाइंड, गुजरात ATS की बड़ी कामयाबी

अनुज शर्मा, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में हुए चर्चित बस स्टैंड हत्या मामले के वांछित आरोपी को गुजरात ATS और जामनगर स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) ने संयुक्त ऑपरेशन में जामनगर जिले के मेघपर इलाके से गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान लवप्रीत सिंह हरजीत सिंह के रूप में हुई है। गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले ही एक स्थानीय कंपनी में हेल्पर की नौकरी पर लगा था।

बीते महीने अमृतसर के ‘A’ डिवीजन थाना क्षेत्र में बस स्टैंड पर मक्खन सिंह माधोलूराम की हत्या का मामला दर्ज किया गया था।

इस केस में पंजाब पुलिस पहले ही धर्मवीर सिंह, कर्मवीर सिंह, बिक्रंमजीत सिंह और जॉनी को गिरफ्तार कर चुकी थी। पूछताछ के दौरान लवप्रीत सिंह का नाम हत्या की साजिश में एक महत्वपूर्ण आरोपी के रूप में सामने आया।

जब जांच में सामने आया कि लवप्रीत गुजरात के जामनगर भाग गया है, तो पंजाब पुलिस ने तुरंत गुजरात ATS को उसकी लोकेशन और विवरण भेजे।

सूचना मिलते ही गुजरात ATS ने जामनगर SOG के साथ मिलकर कार्रवाई शुरू की। दोनों टीमों ने मेघपर औद्योगिक क्षेत्र की एक चाली में छिपे लवप्रीत सिंह को ट्रेस किया, जहां वह अस्थायी मजदूर के रूप में काम कर रहा था।