अमृतसर में मक्खन सिंह हत्याकांड की सुलझी गुत्थी, तीन शूटर सहित छह आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने 18 नवंबर 2025 को अमृतसर बस स्टैंड में हुए मक्खन सिंह हत्याकांड को पूरी तरह सुलझा लिया है। पुलिस ने तीनों शूटरों सहित कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बरामदगी के दौरान एक आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी गोली चलाई और आरोपी के पैर में चोट लगी। ये एनकांटर वेरका पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आते बाईपास एरिया में हुआ। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने जानकारी दी कि 18 नवंबर को बस स्टैंड फायरिंग में मक्खन सिंह का कत्ल कर दिया गया था। 6 आरोपी इस मामले तीन शूटर भी पकड़े गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जॉन सबसे पहले पकड़ा, जो बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। जॉन ग्रामीण का रहने वाल है। जॉन के बाद करण को पकड़ा था और फिर बिक्के को पकड़ा। इसके बाद जोबन को पकड़ा गया। दो आरोपी लवप्रीत व दलेर सिंह को आइडेंटिफाई कर जामनगर से पकड़ा गया है।

देर रात पुलिस दलेर को लेकर हथियार रिकवरी के लिए लेकर आई थी। पहले दलेर उन्हें घुमाता रहा। लेकिन बाद में पेड़ के पास पहुंच उसने कॉन्स्टेबल को टांग मार गिरा दिया। इसके बाद हथियार उठा पुलिस पर फायर कर दिया। इंस्पेक्टर अमनदीप कौर ने वार्निंग के लिए हवाई फायर किया। लेकिन आरोपी नहीं रुका और तीन और फायर कर दिए। जिसके बाद उसके पैर पर गोली मारी गई। फिलहाल उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया है।

जानें क्या है मामला 18 नवंबर को अमृतसर बस स्टैंड में तीन अज्ञात हमलावरों ने मक्खन सिंह पर गोलियां चलाई थीं और वारदात के बाद मौके से फरार हो गए थे। इस हमले में मक्खन सिंह की मौत हो गई थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए FIR नंबर 195, PS A-डिवीजन में दर्ज की गई और मल्टी-एंगल इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई।

जांच ऐसे पहुंची आरोपियों तक

CCTV फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और लोकल इंटेलिजेंस ने पुलिस को एक-एक कर आरोपियों की कड़ियां जोड़ने में मदद की।

पहली गिरफ्तारी के बाद खुले राज जो शूटर्स को भागने में मदद करने के लिए बस स्टैंड के बाहर मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहा था। उससे बाइक और वारदात में इस्तेमाल कपड़े भी बरामद हुए।