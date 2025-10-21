Language
    अमृतसर: पंजाब बॉर्डर पर BSF की बड़ी कार्रवाई, 9 किलो हेरोइन, 2 ड्रोन और पिस्तौल के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 12:04 PM (IST)

    अमृतसर सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में 9 किलो हेरोइन, 2 ड्रोन और एक पिस्तौल बरामद की गई है। बीएसएफ ने ड्रोन के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के कई प्रयासों को विफल किया है। पकड़े गए तस्कर और सामान को पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया है।

    Hero Image

    अमृतसर सीमा सुरक्षा बल ने पिछले 24 घंटों में एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर सीमा सुरक्षा बल ने पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब बॉर्डर पर चलाए गए अभियानों में एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बीएसएफ ने इस कार्रवाई में 9 किलो हेरोइन, 2 ड्रोन और एक पिस्तौल बरामद की है।

    बीएसएफ अधिकारियों के अनुसार बरामदगी में ड्रोन के जरिए गिराए गए हेरोइन से भरे पैकेट, डीजेआई मैविक 3 क्लासिक ड्रोन और 4 जिंदा कारतूस शामिल हैं। पकड़े गए तस्कर और जब्त किए गए सभी सामानों को आगे की जांच के लिए पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया है।

    संवेदनशील सीमाई इलाकों में बीएसएफ की टीमों ने हाल के दिनों में कई ऐसे प्रयासों को विफल किया है जिनमें पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए नशा भेजने की कोशिश की जा रही थी।