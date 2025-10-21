अमृतसर: पंजाब बॉर्डर पर BSF की बड़ी कार्रवाई, 9 किलो हेरोइन, 2 ड्रोन और पिस्तौल के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार

अमृतसर सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में 9 किलो हेरोइन, 2 ड्रोन और एक पिस्तौल बरामद की गई है। बीएसएफ ने ड्रोन के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के कई प्रयासों को विफल किया है। पकड़े गए तस्कर और सामान को पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया है।

अमृतसर सीमा सुरक्षा बल ने पिछले 24 घंटों में एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया (प्रतीकात्मक फोटो)