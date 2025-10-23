Language
    अमृतसर में BSF और ANTF की संयुक्त कार्रवाई में एक तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन और ड्रोन बरामद

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:26 PM (IST)

    बीएसएफ और एएनटीएफ अमृतसर की संयुक्त टीम ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। टीम ने दो अलग-अलग अभियानों में हेरोइन और एक ड्रोन बरामद किया। गिरफ्तार तस्कर से 522 ग्राम हेरोइन, एक मोबाइल और मोटरसाइकिल जब्त की गई। इसके अतिरिक्त, एक अन्य अभियान में 390 ग्राम हेरोइन और एक ड्रोन बरामद हुआ।

    Hero Image

    बीएसएफ महिला कर्मचारी

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) अमृतसर की संयुक्त टीम ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। दोनों एजेंसियों ने मिलकर एक भारतीय तस्कर को गिरफ्तार किया और दो अलग-अलग अभियानों में हेरोइन और एक ड्रोन बरामद किया।

    तस्कर गिरफ्तार, बाइक और मोबाइल बरामद

    बीएसएफ और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने खुफिया सूचना के आधार पर गांव भुल्लर के पास जाल बिछाया। कार्रवाई के दौरान टीम ने एक भारतीय तस्कर को काबू किया और उसके पास से एक पैकेट हेरोइन (कुल वजन – 522 ग्राम), एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की।

    गिरफ्तार आरोपी गांव कक्कड़ का निवासी बताया जा रहा है। उसे आगे की पूछताछ और जांच के लिए एएनटीएफ की हिरासत में भेज दिया गया है।

    ड्रोन के साथ हेरोइन की बरामदगी

    इसी दौरान सुबह-सवेरे संदिग्ध ड्रोन गतिविधि की सूचना मिलने पर बीएसएफ जवानों ने इलाके की घेराबंदी की। तलाशी के दौरान गांव नेस्टा के पास से डीजेआई मैविक 30क्लासिक माडल का एक ड्रोन और एक पैकेट हेरोइन (कुल वजन – 390 ग्राम) बरामद किया गया।

    बीएसएफ प्रवक्ता के अनुसार इन दोनों अभियानों में की गई सफलताएं बीएसएफ और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय का परिणाम हैं। सीमा पार से होने वाली नशा तस्करी पर रोक लगाने के लिए बीएसएफ पूरी तत्परता से कार्य कर रही है।