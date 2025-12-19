जिस वक्त होनी बहन की शादी, उसी समय दो भाई हुए सुपुर्द-ए-खाक

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। बरनाला के समीप 16 दिसंबर को सड़क हादसे में मरने वाले बीएसएफ के जवान संदीप मसीह व उसके चचेरे भाई अरुण मसीह के शवों को तरनतारन के गांव कक्का कंडियाला के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। जबकि मरने वाले युवाओं के बुआ की लड़की अन्नू को अमृतसर के कब्रिस्तान में दफनाया गया।

बता दें कि जिस वक्त दोनों चचेरे भाइयों को कब्रिस्तान में दफनाया गया, उसी वक्त उनकी बहन सलूमा चीदा के विवाह की रस्म का समय तय किया गया था, परंतु हादसे में दोनों टांगें टूटने के कारण सलूमा चीदा का विवाह स्थगित कर दिया गया।

गांव कक्का कंडियाला निवासी अमानत मसीह की बेटी सलूमा चीदा का रिश्ता हरियाणा के शहर रतीया में हुआ था।

16 दिसंबर को रतीया शहर में शगुन की रस्म तय की गई थी, जिसमें भाग लेने के लिए सलूमा चीदा के पारिवारिक सदस्य व रिश्तेदार सुबह पांच बजे खुशी-खुशी रवाना हुआ था। जबकि साढ़े नौ बजे के करीब बरनाला स्थित मलिया के टोल प्लाजा पर स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई थी।

गांव के कब्रिस्तान में किया गया सुपुर्द-ए-खाक इस दौरान कार चला रहे सलूमा चीदा के बड़े भाई संदीप मसीह व चचेरा भाई अरुण मसीह के अलावा बुआ की लड़की अन्नू की मौत हो गई थी। जबकि सलूमा चीदा व अन्य बुआ की लड़की मोनिका की टांगें टूट गई। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद गुरुवार को शव गांव कक्का कंडियाला पहुंचे।

इस दौरान शुक्रवार को गांव के कब्रिस्तान में शवों को दफनाने की रस्म पूरी की गई। इस मौके पर बरकत मसीह, अमानत मसीह, गुलशन मसीह, केवल मसीह ने कहा कि उनका पूरा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया है। जम्मू-कश्मीर स्थित हेडक्वार्टर में तैनात कांस्टेबल संदीप मसीह अपनी बहन सलूमा चीदा से बड़ा था, लेकिन उसका सपना था कि पहले बहन के हाथ पीले करेगा और फिर अपना विवाह रचाएगा। सलूमा चीदा के विवाह की तारीख 19 दिसंबर तय की गई थी। अनहोनी ने ऐसा गेड़ा दिया कि सलूमा चीदा का विवाह स्थगित करना पड़ा और दूसरी तरफ भाइयों के शवों को दफनाया गया।